Danıştay Başkanı Şanlıurfa'da

Bazı ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelen Danıştay Başkanı Zerrin Güngör Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ile aynı uçakta Şanlıurfa’ya gelen Danıştay Başkanı Zerrin Göngür’ü, havalimanında; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Milletvekilleri Zemzem Gülender Açanal ve Mehmet Ali Cevheri karşıladı.Karşılamanın ardından Şanlıurfa Valiliğini ziyaret eden Güngör, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Vali Erin tarafından makamda ağırlandı.Vali Yardımcıları Ufuk Akıl, Bahadır Güneş ve Sinan Başak ile İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi’nin de hazır bulunduğu ziyaretin ardından, Vali Erin tarafından Göngör’e ziyaretin anısına hediye takdiminde bulunuldu.Güngör’ün, dünürü Zemzem Gülender Açanal’ın babası Dr. Hazım Açanal’ın cenaze törenine katılacağı ve bazı ziyaretlerin ardından Şanlıurfa’dan ayrılacağı öğrenildi.