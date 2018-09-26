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Bu haber 26 Eylül 2018 18:31:14 Tarihinde eklenmiştir.

İkinci Çalıştay Şanlıurfa'da Yapılacak

Araceae (Yılanyastığıgiller) familyasındaki bitkiler genellikle ‘Aroidler’ olarak adlandırılır. Bugünkü bilgilerimize göre 114 cins altında toplanan 3300 den fazla yabani türü bulunur.

İkinci Çalıştay Şanlıurfa'da Yapılacak

Ülkemizde antik dönemden günümüze tedavi alanında kullanılan aroidlere ait kayıtlar vardır. Ancak halk arasında çok çeşitli adlarla bilinen ve bir taraftan zehirli olduğu bilinen bu bitkiler adına yemek festivalleri düzenlenir. Son yıllarda özellikle Ortadoğu ülkelerinde aroidlerin çeşitli hastalıklarda etkin olabilecek maddeler içerdikleri, önemli aktivite gösterdikleri saptanması bu bitkilerin ilginç özellikler taşıdıklarının ve araştırılmalarının ne kadar önemli olduklarının göstergesidir. Ancak ülkemizdeki aroidleri biyosistematik, kimyasal içerik ve biyolojik aktivite yönünden ele alan çalışmaların sayısı ne yazık ki istenilen düzeyde değildir. 

Bu nedenle Türkiye’deki aroidleri söz konusu açılardan ele alacak bir araştırma grubu [www.aroidarastirmagrubu.com] oluşturulmuş ve konuyla bağlantılı olarak 20-21 Temmuz 2017 tarihinde Biruni Üniversitesi’nde ‘1. Aroid Çalıştayı’ düzenlenmiştir. Çalıştay’da aroidlerin sistematik sorunları, kimyasal içerikleri, toksikolojileri, biyolojik aktiviteleri, ekolojileri v.s. ülkemizin konularla ilgili araştırmacıları tarafından değerlendirilmiş ve geleceğe yönelik yapılacaklar belirlenmiştir. 

Bu çalıştayda Aroid’ler her yönüyle ele alınacak ve çalıştayda farklı oturumlar gerçekleştirilecektir. Çalıştay Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ev sahipliğinde Aroid Araştırma Grubu ile ortak olarak yapılacaktır. 

Yurt içi onlarca bilim insanı davet edilmiş ve konunun uzmanları bir araya gelecektir.

Türkiye’de bir bitki grubuyla çalışan ilk araştırma grubu olan ‘aroider’ler, bu yıl Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nin ev sahipliğinde 27-29 Eylül’de, 2.si yapılacak Aroid Çalıştayı’nda Şanlıurfa’da bir araya gelecek ve 3 gün boyunca bu ilginç bitki grubuyla ilgili bilimsel tartışmalar gerçekleştirecekler.

Konu ile ilgili bilgi veren Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Prof.Dr. Hasan AKAN, “ülkemiz bir bitki cennetidir, genetik kaynaklar ve biyolojik zenginlikler ülkesidir”. Ev sahipliği yapmaktan son derece mutluyuz. Çalıştayımıza maddi olarak destek veren Harran Üniversitesi Rektörlüğü BAP Birimi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Karaköprü Belediye Başkanlığı ve 27. Bölge Şanlıurfa Eczacı Odası Başkanlığına Teşekkür ederiz” dedi. 
 

II. Aroid Çalıştayı

(27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa) Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi,
Dekanlık Toplantı Salonu, Osmanbey Kampüsü / Şanlıurfa) http://www.aroidarastirmagrubu.com
 
 27 Eylül Perşembe
 
 Kayıt: 8.15 – 9.00 (Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu)
 
9.00-10.00 Açılış Konuşmaları
 
Prof. Dr. Hasan AKAN (Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı) Prof. Dr. Abdülkerim ALPINAR (Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi) Metin BAYDİLLİ (Karaköprü Belediye Başkanı)
Sadrettin KARAHOCAGİL (GAP BKİ Başkanı)
Prof. Dr. Ramazan TAŞALTIN (Harran Üniversitesi Rektörü)
 
1. Oturum
 
Başkan: Prof. Dr. Neşe KIRIMER (Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)
 
10.00-10.30 I. Aroid Çalıştayı’ndan Günümüze (Prof. Dr. Abdülkerim ALPINAR/
Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)
10.30-11.00 Uluslararası Aroid Toplantıları Hakkında (Prof. Dr. Abdülkerim ALPINAR /Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)
 
11.00-11.30 Ara
 
11.30-12.00 Sumercimeği Genotiplerinde Genetik Çeşitliliğin İPBS Markırları Kullanılarak Belirlenmesi (Doç. Dr. Didem AYDIN / Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi)
 
 
 
 
2. Oturum
 
12.00-14.00 Öğle yemeği
(Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü Merkezi Kafeterya)
 
 
Başkan: Prof. Dr. Hasan AKAN (Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi)
 
14.00-14.30 Bölgemizle İlgili ‘Aroider’ler (Prof. Dr. Abdülkerim ALPINAR /
Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)
 
14.30-15.00 Türkiye’deki Bazı Arum Taksonları Üzerinde Karyolojik İncelemeler
( Zeynep Büşra ERARSLAN & Fethi GEÇİMLİ & Mine KOÇYİĞİT& Emine AKALIN URUŞAK (İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi) & Erdal KAYA (Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü))
 
15.00 – 15.30 Ara
 
15.30-16.00 Fotoğraflarla Türkiye’deki Aroidler (Prof. Dr. Abdülkerim ALPINAR /
Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)
 
16.00-16.30 Aroidlerin Ekolojisi (Prof. Dr. Ömer KARAÖZ & Alper Gün ÖZTURNA
/İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Orman Fakültesi)
 
16.30-17.00 Aroid Örneklerinin Toplanması ve Herbaryum Örneği Haline Getirilmesi.
Doktora Öğrencisi Biyolog Maruf BALOS (Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi)
 
17.00-17.30 Şanlıurfa Yöresinde Doğal Yayılış Gösteren Araceae Juss. Familyasına Ait Taksonların Anatomik ve Morfolojik Yönden İncelenmesi (Doktora Öğrencisi Cahit ÇEÇEN & Prof. Dr. Hasan AKAN / Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi)
 
17.30-18.00 Arum orientale Bieb. (Araceae) Türü Üzerinde Morfolojik, Anatomik ve Palinolojik Araştırmalar (Doktora Öğrencisi Ceren AKTÜRK & Doç. Dr. Özer YILMAZ / Uludağ Üniversitesi)
 
28 Eylül Cuma
3. Oturum
 
Başkan: Prof. Dr. Abdülkerim ALPINAR (Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)
 
9.30-10.00 Aroidlerin Kullanılış Alanları (Dr. Öğr. Üyesi Narin SADIKOĞLU / İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)
 
10.00-10.30 Yenen Aroidler (Fırat AYAS (Yüreğir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü) & Arş. Gör. Sevde KAHRAMAN (Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi))
 
10.30-11.00 Ara
 
10.30-11.00 Aroid Yumrularından -Colocasia esculenta (L.) Schott- Aroid Tozu ve Nişasta Üretimi ( Prof.Dr. Osman KOLA & Erva PARILDI & Fırat AYAS & Murat Reis AKKAYA (Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi))
 
11.30-12.00 Tirşik Yemeği Şenlikleri; Yukarıarıcak Köyü’nde (Bahçe / Osmaniye) Arum dioscoridis var. dioscoridis (Araceae) İle İlgili Etnobotanik Bir Çalışma (Prof.Dr. Osman TUGAY & Dr. Öğr. Üyesi Deniz ULUKUŞ & Yüksek Biyolog Sercan KARAGÖZ & Yüksek Biyolog Esengül KARAHİSAR (Selçuk Üniversitesi))
 
12.00-14.00 Öğle yemeği
(Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü, Merkezi Kafeterya)
 
4. Oturum
 
Başkan: Prof. Dr. Osman TUGAY (Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)
 
14.00-14.30 Aroidlerin Yağ Asidi Kompozisyonları (Prof. Dr. Serap SAĞLIK ASLAN / İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)
 
14.30-15.00 Arum maculatum L. Yumruları Üzerinde Araştırmalar
(Dr. Öğr. Üyesi Hale Gamze AĞALAR & Prof. Dr. Neşe KIRIMER / Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)
 
15.00-15.30 Arum, Arisarum ve Dracunculus taksonlarının fitokimyasalları
(Ecz. Büşra KULAKSIZ / Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)
 
15.30-16.00 Ara
5. Oturum
 
Başkan: Prof. Dr. Osman KOLA (Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Mühendislik
Fakültesi)
 
16.00-16.30 Arum, Arisarum ve Dracunculus Taksonlarının Biyolojik Aktiviteleri
(Ecz. Ayşe Esra KARADAĞ / Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)
 
16.30-17.00 Arum İtalicum’un Antimikrobiyal ve Antibiyofilm Aktiviteleri ( Doç.Dr. A.Seher BİRTEKSÖZ TAN & Mayram HACIOĞLU
(İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi) & Büşra KULAKSIZ & Abdülkerim ALPINAR (Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi))
 
17.00-17.30 Ülkemizdeki Egzotik Aroidler (Prof. Dr. Abdülkerim ALPINAR /
Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)
 
17.30-18.00 Tokat Bölgesi Aroidlerden Nivik Olarak Bilinen Türün Mikrobiyal Açıdan İncelenmesi (Prof. Dr. İsa KARAMAN & Biyolog Rabiye KARADAŞ / Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
 
KAPANIŞ
19.00 – 23.00 Sosyal Etkinlik (SIRA GECESİ) 29 Eylül Cumartesi
8.00-12.00 -Aroidlerin Arazi Çalışması
-Sonbahar Aroidlerinin Fotoğraflanması ve Herbaryum Haline Getirilmesi
 
13.00-14.00 Öğle yemeği
 
14.00-17.00 Şanlıurfa Şehir Turu (Balıklıgöl, Urfa Kalesi, Hz. Eyyüb Peygamber Sabır Makamı, Harran Örenyeri)
 
30 Eylül Pazar
8.30-12.00 Arkeolojik Gezi (Göbeklitepe: Dünyanın İlk Tapınağı)
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