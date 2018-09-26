Olta balıkçıları Hilvan'da buluştu

Diyarbakır Sportif Olta Balıkçılığı ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (DİSOBDER) öncülüğünde Atatürk Baraj gölüne kıyısı olan Hilvan'ın kırsal Kavalık Mahallesi'nde yüzlerce olta balıkçısı bir araya gelerek Spin (atçek) attı. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen olta balıkçıları düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Amaçlarının üreme döneminde yapılan yasadışı balık avcılığına dikkat çekmek olduğunu belirten organizasyon sorumlusu Diyarbakır Sportif Olta Balıkçılığı ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (DİSOBDER) Başkanı Şeyhmus Çelik, Fırat'ta yaşayan balık cinsleri hem büyüklük hem de lezzet bakımından Türkiye'de ender bulunan balıklar türleridir. Burada 100 kiloyu aşan devasa balıkları koruma sorumluğunu herkesin üstlenmesi gerekiyor. Bu bilinçle düzenlediğimiz organizasyona büyük destek veren Hilvan Belediye Başkanı Sayın Aslan Ali Bayık'a teşekkür tüm avcılar adına teşekkür ediyorum dedi.

Hilvan'a yaklaşık 35 Km. mesafedeki kıyı avlak alanında en ağır balığı avlamak için kıyasıya yarışan oltacılara yer edinme ve kamp kurma desteği veren Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Hilvan Kaymakamı Furkan Duman, Ovacık Jandarma Bölük Komutanı ve İlçe Emniyet Müdürü Salih Köse ile beraber etkinlik alanını ziyaret ederek balık avcılarına başarı diledi. Bayık 'Hilvan'ın tanıtılması ve turizmde ileriye yönelik alanların oluşturulması için önemli bir organizasyonda yer alan tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum' dedi.

Olta balıkçıları ile birlikte kaşık atan Hilvan Kaymakamı Furkan Duman, 'Böyle organizasyonların gerçekleştirilmesi ilçenin tanıtımı bakımından çok önemli rol oynamaktadır. Bundan sonraki etkinliklerde de aynı şekilde belediye ile işbirliği içinde her türlü desteği vermeye hazırız şeklinde konuştu.

2 gün süren etkinlikte Spin (atçek veya kaşık atma) tekniğiyle balık avlayan olta balıkçılarına çeşitli ödüller verilirken, kural gereği ağırlık limitinin altında olan balıklar ile baraj gölüne geri bırakıldı.