Birecik'e, Devasa Projeler Uygulanıyor

Büyükşehir Belediyesi İlçede alt yapı sorununa çözüm bulmak için on milyonlarca liralık yatırım ile ilçenin geleceğini düşünerek uygulamalar gerçekleştiriyor.ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bugüne kadar kalıcı alt yapı çalışmaları ile verimli bir hizmet sergiledi.

Gerçekleşen içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu drenaj ile devasa proje hizmetleri için İlçe halkına sunulan uzun vadeli, kalıcı çalışmalar sonucunda Büyükşehir Belediyemize ve ŞUSKİ’ye olan memnuniyetler artmıştır.

İlçe halkı kendilerine sunulan alt yapı hizmetleri için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’ye ve ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ettiler.

YAPILAN TÜM HİZMETLER VE YATIRIMLAR İLÇE HALKI İÇİN

Birecik ilçesindeki içme suyu sıkıntıları artık birer birer çözülürken bir yandan da yeni projeler hazırlanıyor. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki içme suyu çalışmalarına hız veren ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Gurup içme suyu projeleri ile özellikle kırsal mahallelerdeki 50 yıllık su sorunlarına çözüm buluyor.

Bunlardan en önemlileri olan Birecik Aşağı Habip ve Birecik Fatmacık-2 içme suyu gurup projeleri sayesinde yaklaşık 32 kırsal mahalle, 32 milyon TL’lik yatırım bedeli ile içme suyuna kavuşuyor. İlçe genelinde bugüne kadar 96 bin 847 metre içme suyu hattı döşenmiştir.

Hedeflediği sorunsuz bir alt yapı sorunsuz bir Şanlıurfa için kalıcı çözümler üreten ŞUSKİ, ilçede yapmış olduğu teknik hazırlık ve planlamalar sayesinde 20 bin 521 metre kanalizasyon, 3 binmetre yağmur suyu hattı döşeme işlemi gerçekleştirildi.

DEVASA PROJELER UYGULANIYOR

Birecik İlçesinde yaklaşık 41 milyon 630 bin TL yatırım bedeli ile içme suyu arıtma tesisi ve isale hattı ihalesi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanılan tesisin bitmesi ile artık ilçe halkı temiz, arıtılmış, sağlıklı içme suyuna kavuşacak.

Birecik İlçesinde vatandaşların 7/24 kesintisiz içme suyu teminleri için 25 milyon TL’lik yatırım bedeli ile “İçme Suyu Şebeke Projesi” hayata geçirilmek üzere proje hazırlıkları teknik ve yatırım ekipleri tarafından tamamlandı.

Şanlıurfa’nın birçok ilçesinde yapılan ve faaliyete sunulan atık su arıtma tesisi, Birecik ilçesinde de yapılıyor. Birecik Atık Su Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon Şebeke Projesi için gerekli tüm teknik ve projelendirme hazırlık çalışmaları devam edilerek Birecik’e atık su arıtma tesisine kavuşturulacak.