Başkan Demirkol;Bu Yıl Beşincisini Yaptık

Başkan Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla, “Kirvem belediyem olsun” sloganıyla bu yıl beşincisi düzenlenen sünnet şöleni kapsamında, başvuruda bulunan ailelerin çocuklarının sünnet işleminde sona gelindi. Başkan Demirkol da, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, sünnet işlemi tamamlanan çocukları ziyaret etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Demirkol, ailelerle de sohbet etti.

Sünnet şöleniyle ilgili açıklama yapan Başkan Demirkol, “Haliliye Belediyesi olarak bu yıl beşincisini düzenlediğimiz sünnet şölenimizde, son sünnetlerini gerçekleştiriyoruz. 2014 yılından bu tarafa ‘kirvem belediyem olsun’ sloganıyla düzenlediğimiz, halkımızla bütünleşmek adına, gençliğe ilk adımını atacak evlatlarımızın, hayata en iyi hazırlanması amacıyla hem sünnet şölenleriyle, çocuklarımızın eğitimiyle her zaman için ilgilenmekteyiz. Hamdolsun bu yıl beşincisini yapmayı Cenab-ı Hakk bizlere nasip eyledi” dedi.

Başkan Demirkol, açıklamalarının ardından hasta yakınlarıyla da sohbet ettikten sonra hastaneden ayrıldı.