Urfa'da Nasibini Aldı, 10 Milyon TL Katkı Sağlanacak

TEKAĞAÇ SULAMASI KAPSAMINDA 31 BİN DEKAR ZİRAİ ARAZİ SULANACAKTIR

Tekağaç Sulaması Kapsamında Çalışmalar Devam Ediyor

Bölge İnsanına Ek Gelir Sağlanacak

DSİ Şanlıurfa iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Şanlıurfa ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen “GÖLSU” projesi kapsamında Şanlıurfa ilimizde nasibini aldı.Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü insanların en hayati ihtiyacı olan içmesuyu temini hizmeti ve yine insanların can ve mal emniyetini sağlayan suyun zararlarından koruma görevi, temiz enerjinin kaynağı olan HES yatırımları, gıda güvenliğinin teminatı olan sulu tarıma yapılan yatırımları ile doğrudan insanımıza hizmet etme gibi bir misyonu bulunduğunu ifade eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt AYDIN, ’Su ve toprak kaynaklarımızdan yararlanıp zararlarından korunmak maksadıyla özveri ile çalışan DSİ ailesi ülkemiz ekonomisi ve sosyal hayatına büyük hizmetler sunmuş olup, önümüzdeki süreçte de bu hizmetler bütün hızıyla devam edecektir.DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. ’dedi.Çalışmaları devam eden Tekağaç Sulamasının tamamlanması ile 31.000 dekar zirai arazinin sulanacağını belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt AYDIN, Projenin bitmesi ile Şanlıurfa ili Bozova/Hilvan/Karaköprü ilçelerine bağlı olan, Gazibey, Yemişli, Kavalık, Angaç, Aydınlı, Kovancı, Yeşerdi, Hayrat, Söğütlü, Güvercin, Alanlı yerleşim yerlerine ait sulanabilir toplam 31 000 dekar arazi modern tekniklerle sulamaya açılacak bölge halkının ekonomik değeri yüksek ürünler üretmesini, yıl içinde iki ürün almasını sağlayacaktır. ‘dedi.Projenin ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artıracak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlayacaktır. Projenin tamamlanması ile 2018 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 10 Milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğinin altını çizen DSİ Genel Müdürü Mevlüt AYDIN, ’Son olarak bu projenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. ’dedi.