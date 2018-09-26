Başkan Ekinci, Sorunları Dinleyerek Yerinde Çözüme Kavuşturdu

Topdağı Mahallesi’nde engelli bir vatandaşı ve ailesini ziyaret eden Başkan Ekinci, mahalledeki diğer vatandaşlarında dertlerini dinledi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, mahalle ziyaretleri kapsamında vatandaşları tek tek ziyaret ederek sorunlarıyla hemhal olmayı sürdürüyor. Başkan Ekinci, Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin organizasyonuyla ilçede girilmedik mahalle ve sokak bırakmayarak vatandaşlarla bire bir görüşüyor. Başkan Ekinci beraberinde eşi Ayşe Ekinci, parti teşkilatı üyeleri, kadın kolları ve gençlik kolları üyeleri ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleriyle Topdağı mahallesindeki vatandaşları ziyaret etti. Başkan Ekinci, mahalle gezileri kapsamında hasta ve mağdur vatandaşları ziyaret edip sorunlarını dinledi. Topdağı Mahallesi’nde bulunan bedensel engelli bir vatandaşı evinde ziyaret eden Başkan Ekinci ailenin sorunlarını birebir dinleyerek yerinde çözüme kavuşturdu.

Ev ziyaretleri sonrası açıklamalarda bulunan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci;” Topdağı mahallemizi ziyaret ettik. İlçe Başkanlığımızdaki arkadaşlar ile beraber mahalle temsilcimiz, muhtarımız ve Sosyal Yardım Müdürlüğümüz ekiplerince gelen talepleri değerlendiriyoruz. Bu ziyaretlerde gelen talepleri imkânlar ölçüsünde karşılıyoruz. Sosyal Belediyecilik örneği sergiliyor ve Sosyal Belediyecilik örneği sergilemeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın bu insani taleplerini karşılamakta görevimizdir. Çok şükür imkânlar ölçüsünde bunları karşılıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu tarz ziyaretleri gerçekleştirmek kaydı ile devletimizin ve belediyemizin şefkatini vatandaşlarımıza inşallah hissettireceğiz.” dedi.

Topdağı Mahalle Muhtarı Hanifi Taş mahallede yardıma muhtaç vatandaşlara yapılan yardımlardan dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye teşekkür ederek,” Eyyübiye Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Ekinci’ye, gerçekten çok teşekkür ediyoruz, o fakirlerin babasıdır. Topdağı mahallemize çok önem veriyor, Allah kendisinden razı olsun, biz her zaman Belediye Başkanımızın yanındayız.”dedi.