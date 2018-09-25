Şanlıurfaspor Kupada İddialı

Ziraat Türkiye kupası 3. turunda yarın kendi sahasında Yomraspor ile karşılaşacak olan Şanlıurfaspor maça iddialı bir şekilde hazırlanıyor.

Üst tura çıkmak isteyen sarı yeşilli ekip maça tam kadro ile çıkacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonlarda Teknik Direktör Kemal Kılıç ile çeyrek finalin kapısından dönen Şanlıurfaspor bu sezonda da kupada varlığını göstermek istiyor.

Bugün yaptığı antrenmanla Yomraspor maçının son provasını yapan Şanlıurfaspor'da futbolcuların istekli oldukları gözlendi.

Öte yandan yarın saat 19:00'da oynanacak Şanlıurfaspor-Yomraspor karşılaşmasının A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacağı öğrenildi.