Teknokent Heyeti'nden Başkan Peltek'e Ziyaret

Teknokent heyeti, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek’e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün ile Genel Müdür Yardımcıları Ş.Müslüm Açıker ve Nihat Küçük'ten oluşan heyet, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek’e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yönetim Kurulu Üyesi Ş.Müslüm Korkmaz’ın da hazır bulunduğu sohbet ortamında gerçekleşen ve yaklaşık yarım saat süren ziyarette; Teknokent’in mevcut durumu, kentin sanayi, ticari ve ekonomik konuları, problemler, çözüm önerileri ve yerel gündem konuşuldu.