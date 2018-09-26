Emekli Öğretmen Eğitime 350 Bin TL Bağışladı

Okula İsmi Verilecek

Erin, “Kat Be Kat Zengin Olanlara Örnek Olsun”

Emekli öğretmen Ayşe parmaksız yılların birikimi dediği parayı eğitime harcanması için Şanlıurfa valisi Abdullah Erin ile görüştü.Biriktirdiği parayı eğitime adamak için Erinle görüşen emekli öğretmen, çocukların eğitim öğretim gördüğü okullarda kullanılmak üzere, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 350 bin lirasını bağışladı. Yapılan protokolle bağışına karşılık ise Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi'nde yapımı devam eden 32 derslikli okula, Ayşe Parmaksız Ortaokulu adı verilmesi kararlaştırıldı.Emekli öğretmenin örnek davranışından dolayı tebrik eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "Yapılan bu anlamlı bağış, sizden kat be kat zengin olan Urfalılara, bölge insanlarına örnek olsun. İnşallah yeni yetişen nesil de sizin duyarlılığınızda olur. Sizin gibi öğretmenlere çok ihtiyacımız var" dedi.Söz konusu bağışı severek ve isteyerek yaptığını belirten emekli öğretmen Ayşe Parmaksız ise imkanı olması durumunda ilerleyen zamanda eğitime yine destek için katkıda bulunacağını söyledi.