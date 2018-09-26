Bu haber 26 Eylül 2018 10:00:00 Tarihinde eklenmiştir.
Urfa Karayolları Sahası Neden Yanıyor?
Boşaltılan Şanlıurfa Karayolları sahasında meydana gelen yangın korkuttu. Çevre sakinleri zift ve asfalt yangınının bilinçli şekilde yapıldığı iddia ederek "Bilerek yangın çıkarıp çevrenin havasını kirletiyorlar" dedi.
Şanlıurfa’da boşaltılan Karayolları sahasında yükselen alevlerden çıkan duman çevre sakinlerini rahatsız etti.
Alevlerin yükseldiği sahada tanklardan boşaltılan zift ve asfalt yakılması ile meydana gelen yangında dumanların çevreye yayılmasına ve çevre sakinlerinin durumdan rahatsız olmasına sebep oldu.. Bilinçli şekilde oluşturulduğu iddia edilen yangından çıkan dumanlar kısa sürece çevreye yayılması vatandaşların zor nefes almasına sebep oldu.
Denetim Yapılmalı
Bilinçli şekilde çıkartılan yangın için yetkililerin denetim yapmasını isteyen çevre sakinleri, çıkan dumandan rahatsız olduklarını ifade ederek yetkililerin sahaya boşaltılan zift ve asfaltın neden yakıldığının araştırılması istendi.
Yorum Yap