Urfa Karayolları Sahası Neden Yanıyor?

Denetim Yapılmalı

Şanlıurfa’da boşaltılan Karayolları sahasında yükselen alevlerden çıkan duman çevre sakinlerini rahatsız etti.Alevlerin yükseldiği sahada tanklardan boşaltılan zift ve asfalt yakılması ile meydana gelen yangında dumanların çevreye yayılmasına ve çevre sakinlerinin durumdan rahatsız olmasına sebep oldu.. Bilinçli şekilde oluşturulduğu iddia edilen yangından çıkan dumanlar kısa sürece çevreye yayılması vatandaşların zor nefes almasına sebep oldu.Bilinçli şekilde çıkartılan yangın için yetkililerin denetim yapmasını isteyen çevre sakinleri, çıkan dumandan rahatsız olduklarını ifade ederek yetkililerin sahaya boşaltılan zift ve asfaltın neden yakıldığının araştırılması istendi.