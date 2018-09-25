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Bu haber 25 Eylül 2018 21:06:56 Tarihinde eklenmiştir.

Yolsuzluk Yapanların Mal Varlıkları, Emeklilere Dağıtılacak

Yolsuzluk yapan kişilerin el koyulan parasal varlıkları Rusya Emeklilik Fonu'na devir olacak.

Yolsuzluk Yapanların Mal Varlıkları, Emeklilere Dağıtılacak

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da kabul edilen yasa ile yolsuzluk yapan kişilerin el koyulan parasal varlıkları Rusya Emeklilik Fonu'na devir olacak. Federal hazinenin hesaplamalarına göre 2019-2024 yıllarında emekliliklere aktarılabilecek meblağın 1.8 milyar ruble olduğu ifade edilirken, 2018 yılında fonun bütçesinin 7.35 trilyon ruble olduğu belirtildi.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, yolsuzluk yapan kişilerin el koyulan parasal varlıklarının Rusya Emeklilik Fonu’na devrini öngören yasa tasarısını ikinci oylamada kabul etti.

Yeni yasayla birlikte yolsuzlukla mücadele kapsamında elde edilen ve yolsuzluk ihlalleri sonucunda el koyulan varlıkların satışından kazanılan parasal kaynaklar, 2019 yılından itibaren Rusya Emeklilik Fonu’nun gelir hanesine yazılacak.

Bu, iktidardaki Birleşik Rusya Partisi’nin emeklilik yaşının yükseltilmesi karşıtı protestolar başladığında önerdiği önlemlerden biriydi.

“KAYNAKLAR SOSYAL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN KULLANILSIN”

Sputnik’teki habere göre; Yasa tasarısını hazırlayan isimlerden Andrey İsayev, federal hazinenin hesaplamalarına göre 2019-2024 yıllarında emekliliklere aktarılabilecek meblağın 1.8 milyar ruble olduğunu belirterek, 2018 yılında fonun bütçesinin 7.35 trilyon ruble olduğunu anımsattı.

İsayev, yolsuzluğa karışan isimlerden elde edilen kaynakların sosyal sorunların çözümü için kullanılmasının önemli olduğunun altını çizdi.

PUTİN’DEN HAFİFLETME TALİMATI GELMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet tarafından yöneltilen emeklilik yaşının kadınlar için 8, erkekler içinse 5 yıl arttırılması yönündeki reform teklifine ilişkin hafifletme talimatı vermişti.

Tartışmalı reform teklifinde kadınların emeklilik yaşının 55’ten 63’e, erkeklerin emeklilik yaşının da 60’tan 65’e çıkarılması öngörülüyordu.

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