Turan Açıkladı! Öğrencilere Forma Alma Zorunluluğu Yok

Öğrenciler Serbest Kıyafetle Okula Gidebilir

Şanlıurfa’da uzun zamandır gündemde olan okul müdürlerinin velilerden talepleri konusuna Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü sonunda el attı.Velilerden zorla kıyafet talep eden, onlardan zorla bağış yapmalarını isteyen okul yöneticileri hakkında işlem başlatacağını duyuran İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ayrıca öğrecilerin tek tip kıyafetle gitme zorunluluğunun olmadığını, isteyen öğrenci istediği kıyafeti giyerek okula gidebileceğini duyurdu.Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü konu hakkında yaptığı basın açıklaması aşağıdaki gibidir.“Okulların başlamasına kısa bir süre kala kayıt esnasında velilerden okul kıyafetleri ve kırtasiye malzemesi istenmesi konusunda gerek basın yoluyla gerekse bizzat veliler tarafından yapılan şikayetler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan açıklamada konunun üzerinde titizlikle durulduğu, okul idarelerine ilgili talimatların yazılı olarak verildiği, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılması gerektiği belirtildi.Bu konuda, Anayasa´nın 42´nci maddesinde "İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır" hükmünün yer aldığı hatırlatılarak, şöyle denildi: Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğin Birlik Gelirleri başlıklı 15´inci maddesinin 2´nci fıkrasında, ´Birlikler, velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlayamaz, okul kayıt döneminde bağış ve yardım toplayamaz.Ayrıca Bakanlık tarafından yürütülen proje ve yapılan protokoller kapsamında okul ve kurumlarda yapılacak faaliyetlerden ücret talep edilemez´ hükmü ve ilgili genelgede de ´Okul-aile birlikleri temsilcileri, öğrenci velileri ile bağış yapılması amacıyla karşı karşıya getirilmeyecek, öğrenci kayıt-kabulü ve diploma verilmesi karşılığında okul-aile birlikleri hesabına para yatırılması gibi bir durum söz konusu olmayacaktır´ hükmü yer almaktadır.Bu nedenle öğrenci velileri ve okul aile birliğinin birlikte karar vermesi ile belirlenen kıyafetlerin alımında renk ve modele uyması koşulu ile herhangi bir dayatmanın yapılamayacağını açıklayan İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından, bu konuda kanun, yönetmelik ve genelge hükümlerine aykırı şekilde işlem yapan okul yöneticileri hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı belirtilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."