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Bu haber 25 Eylül 2018 19:06:00 Tarihinde eklenmiştir.

Bakan Pakdemirli;Çiftçi Efendimizdir!

​Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan bugün Tarım Kart için PTT ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri arasında iş birliği yapılması amacıyla düzenlenen imza törenine katıldı.

Bakan Pakdemirli;Çiftçi Efendimizdir!

Bakan Dr. Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, değişim ve dönüşümün hız kazandığı bir dönemden geçildiğini belirterek, gelecek 10 yılda dünyada bilginin önem taşıyacağını söyledi.

Dünya nüfusunun 2050'de 9,1 milyar, şehirleşmenin ise yüzde 70 olacağını ifade eden Bakan Dr. Bekir Pakdemirli, "Köyden kente göç hızlanıyor. Gıda üretimini yüzde 50 artırmamız lazım. Bu çok zor bir ev ödevi. Sadece bizim için değil, ülkeler için zor bir ödev. Bu, teknolojisiz, datasız, bilgisiz asla olamaz." diye konuştu.

Gelecek yıllarda en stratejik sektörün tarım ve su olacağını vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dünyayı doyuranın dünyanın da lideri olacağını, ülke olarak bu toprakların, suyun kıymetinin iyi bilinmesi gerektiğini dile getirdi.

Bakan Dr. Pakdemirli, "Tarımda 4.0" ile birlikte bu sektörde teknolojinin ön plana çıktığını, teknolojik gelişmeleri iyi takip eden çiftçilerin verim kayıplarını en aza indirdiğini anlattı.

Dünyada, ekonomisi bilgiye dayanan toplumların lider konumda olacağına dikkati çeken Dr. Bekir Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Tarım Kart ile çiftçimizin en büyük faydasına olacak işi yaptık. Çiftçimiz hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet alacak, istediği zaman evinden, tarlasından ayrılmadan, ilçeye gitmeden işini yapabilecek. İsterse gübresini, mazotunu, yemini ve danışmanlık hizmetlerini bu kartla alacak. Proje olarak da tarımsal destekleri ayni ve maddi olarak bu kart üzerinden vermek için Tarım Kredi ile çalışıyor ve neticelendiriyor olacağız."

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, üreticiye dokunulması gerektiğini, bunun da üreticiyi daha iyi tanıyarak sağlanabileceğini belirterek, "Üreticiye dokunmak her zaman üreticiyle konuşmak değildir. Üreticinin hareketlerini takip edebiliyorsak, nerede ne yapıyor, hangi alanda hangi gübreyi kullanıyor, bütün bunları takip etmek önemli. Üreticimize bu kartla daha iyi hizmet vereceğiz ve üreticimizi daha iyi tanıyacağız." ifadesini kullandı.

"Dünyada Çiftçisini Efendiliğe Layık Gören Başka Bir Millet Yok"

Tarımın, tarih boyunca toplumun belkemiği ve ekonominin çimentosu olduğunu aktaran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'da "Çiftçi sadece kendi ocağının direği değil, aynı zamanda Anadolu çınarının dört bir yanı saran dalıdır.  Onun için çiftçiye millet olarak 'efendi payesi' vermişiz. Dünyada çiftçisini efendiliğe layık gören başka bir millet yok." diye konuştu.

Bakan Turhan, yaptıkları diğer projelerde olduğu gibi Tarım Kart projesiyle de çiftçi ve ülkenin kazanacağını bildirerek, PTT'nin, elini attığı her alanda güçlü bir yapıya kavuştuğuna işaret etti.

Sonu geldiği söylenen PTT'nin, adeta küllerinden yeniden doğarak dünyanın en büyük markalarından biri haline dönüştüğüne ve çağın gelişmelerine ayak uydurduğuna dikkati çeken Bakan Turhan, "Artık PTTCell'siz, PTT Bank'sız, PTT Kargo'suz, PTT Matiksiz bir Türkiye düşünmek mümkün değil. 438 kurumun 596 çeşit iş ve işlemini artık PTT yapıyor. Türkiye'nin köyünde, kasabasında, bucağında tam tamına 5 bin 21 işyeriyle vatandaşımıza hizmet veriyor. Şu anda ülkemizde bin 309 yerleşim yerinde sadece PTT bankacılık hizmeti veriyor ve 174 yerde PTT Matik dışında hiçbir bankamatik bulunmuyor." diye konuştu. 

Bakan Cahit Turhan, Tarım Kart ile çiftçinin de artık PTT'nin gücünden faydalanacağını belirterek, "Adeta gücüne güç katacak. Yaklaşık 550 bin kooperatif ortağına Tarım Kart dağıtılacak. Söz konusu kartlar ile çiftçimize yıllık tahmini 2,5 milyar lira nakdi, 6 milyar lira ayni kredi ödemesi sağlanacak. Kooperatif üyelerinin PTT'ye ait işyeri ve ATM'lerde Pttkart ile yapacakları iş ve işlemlerde de hiçbir komisyon ya da işlem ücreti alınmayacak." dedi.

Törenin ardından her iki bakan temsili Tarım Kart'lara imzalarını attı.

Törene ayrıca Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik'de katıldı.

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