Harran Üniversitesi Yeni Eğitim-Öğretim Yılına Başladı

Osmanbey Yerleşkesi Prof. Dr. Hüseyin Apan Konferans salonunda düzenlenen açılış programına, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Sarıışık, Prof. Dr. Bürhan Akpunar, Fakülte Dekanları, Üniversite Genel Sekreteri, Öğretim Elemanları ve öğrenciler katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan program, Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğretim Görevlisi Zeki Fırat Demirci yönetimindeki Türk Müziği dinletisiyle devam etti.Programın açılışında söz alan Harran Üniversitesi Rektörü ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Taşaltın yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “Sağlık Bilimleri Fakültemiz, bölgemizde nitelikli eğitim veren lider bir fakülte olma misyonuna sahiptir. Bu misyon çerçevesinde öğrencilerimizi, birey, aile ve toplumun gereksinimlerini belirleyebilen, sağlığın geliştirilmesi, korunması, tedavisi ve rehabilitasyonu çalışmalarında, sorumluluk bilincine sahip, araştıran ve değişim yaratabilen, mesleki bilgi ve becerilerini yasal ve etik ilkeler çerçevesinde uygulayabilen profesyoneller olarak yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Fakültemiz son iki yıldır Türkiye’de Sağlık Bilimleri Fakülteleri içinde Akademik Teşvikte ilk sırada yer almaktadır. Fakültemiz öğretim elemanlarını bu başarılarından dolayı tekrar kutluyorum” dedi.Eğitim Öğretime yeni başlayan öğrencilere de hitap eden Rektör Taşaltın; “Fakültemiz ve Üniversitemiz tarafından sizlere sunulan eğitimsel, bilimsel ve sosyal etkinlikleri en iyi şekilde değerlendirmek sizlerin elindedir. Gelecekte sizleri ülkemizin sağlık kurumlarında çalışan bir sağlık neferi, yada Sağlık Bilimleri Fakültelerinin akademik kadrolarında birer eğitim neferi olarak görecek olmanın mutluluğunu ve onurunu şimdiden yaşamaktayız. Eğitim öğretiminizin daha iyi olması için her zaman istek, öneri ve yapıcı eleştirilerinizi öğrenci temsilcilerimize, akademik ve idari personelimize iletebilirsiniz. Dört yıllık fakülte eğitim öğretim programı sonrası kazanacağınız, profesyonel hemşire unvanını almakla beraber, amatör ruhunuzu asla kaybetmeden, daima birey için, toplum için, ülkemiz ve dünya için daha iyisini yapmak adına, çalışınız. 2018-2019 eğitim-öğretim yılının hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.Açılış konuşmalarının ardından derece ile fakülteye yerleşen birinci, ikinci ve üçüncü öğrencilere plaketleri verildi.Plaketlerin ardından yılın ilk dersi, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Besti Üstün tarafından gerçekleştirildi. Prof. Üstün, “Hemşirelikte Çalışma Yöntemi” başlığıyla öğrencilere, mesleki konuda neler yapacaklarını, örnek ve lider bir hemşirenin nasıl olabileceğini slaytlar eşliğinde anlattı. Yaklaşık 2 saat süren program, çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.