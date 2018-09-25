Kocası Hayatı Zindan Etti!

'PSİKOLOJİMİ DE BOZDU'
Gazete Vatan'dan Tolga Atar'ın haberine göre; Yaptırdığı estetiği sadece eşinin bildiğini söyleyen Nalan H., “Estetik konusu eşimle aramızda idi. Ama tartışmalar yaşanmaya başladıktan sonra, benim ve kendi ailesi ile ile arkadaş ortamlarında estetik yaptırdığımı herkese söyledi. Herkesin içinde beni alaycı laflar ile beni rencide ediyordu. Psikolojimi de bozdu” diyerek boşanmak istedi. Eşinden toplam 75 bin TL maddi-manevi tazminat talebinde bulunan Nalan H. yaşadığı travmadan dolayı unutkanlık ve ellerinde uyuşma tedavisi için hastane raporu aldığını ilaç tedavisi gördüğünü ileri sürdü.
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