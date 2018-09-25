Emekli Öğretmen Ayşe Parmaksız'dan Anlamlı Bağış

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in eğitime destek çağrısına bir yanıt da Şanlıurfalı emekli bir öğretmen olan Ayşe Parmaksız’dan geldi. “Yılların birikimi” dediği 350 bin TL’sini, Şanlıurfa’da çocukların eğitimi için harcanmak üzere bağışlayan Ayşe Parmaksız ile Şanlıurfa Valiliği arasında bir protokol imzalandı.Öğrenim çağında yaklaşık 800 bin öğrencinin bulunduğu Şanlıurfa’da kamu yatırımlarında en büyük pay eğitime ayrılmaya devam ederken, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in hayır sahiplerine yaptığı eğitime destek çağrısı da karşılık bulmaya devam ederken, herkese örnek olacak davranış emekli bir öğretmen olan Ayşe Parmaksız’dan geldi.Şanlıurfa’da çocukların eğitim öğretim gördüğü okullarda kullanılmak üzere, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne “Yılların birikimi” dediği 350 bin TL bağışlayan Ayşe Parmaksız ile Şanlıurfa Valiliği arasında bir protokol imzalandı.Protokol gereği, Ayşe Parmaksız’ın bağışına karşılık, Sırrın mahallesinde yapımı devam eden 32 derslikli okula, Ayşe Parmaksız Ortaokulu adı verilecek. Herhangi bir sebeple okulun yıktırılıp yeniden yaptırılması da dahil olmak üzere ismi değiştirilemeyecek.Yapılan bağışı çok anlamlı bulduğunu kaydeden Vali Erin, “Yapılan bu anlamlı bağış, sizden kat be kat zengin olan Urfalılara, bölge insanlarına örnek olsun. İnşallah yeni yetişen nesil de sizin duyarlılığınızda olur. Sizin gibi öğretmenlere, hocalara çok ihtiyacımız var. Çok teşekkür ediyoruz, Allah hayrınızı kabul etsin” diye konuştu.Söz konusu bağışı severek ve isteyerek yaptığını söyleyen Ayşe Parmaksız ise, “İmkânım olursa ileride yine eğitime katkı sağlayacağım. Türk milleti eğitimle yükselir. Ben de eğitimciyim. Emekliliğimde de çevreme katkım devam ediyor. Okuyamamış, eğitim imkânından mahrum olanlara yardımcı olmaya çalışıyorum” dedi.Tüm öğretmenlere bir de tavsiyede bulunan Parmaksız, “Eğitimi bırakmasınlar, hakkını versinler. Boş saatlerini değerlendirsinler. Çünkü o yavrucaklar gözümüzün içine bakıyor. Ne söylersek onu yapıyor” diye konuştu.Protokol imza töreninden sonra Vali Erin ile bir süre sohbet eden ve çocukluğunda babasının eğitime verdiği önem hakkında anılarını anlatan Ayşe Parmaksız’a, günün anısına bir fincan takımı hediye eden Vali Erin, “Sekiz yüz bin öğrencimiz adına size teşekkür ediyorum” dedi.Protokol imza törenine, Vali Erin ve hayırsever Ayşe Parmaksız’ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan ile Parmaksız’ın yeğenleri de katıldı.