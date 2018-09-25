Şutso’dan Beklentiniz Ve Oda İle Yapılabilecek Ortak Projeler Nelerdir?

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ŞUTSO) 2018-2023 dönemi Stratejik Planı’nın hazırlanması çalışmaları kapsamında Dış Paydaş Strateji Geliştirme Toplantısı yapıldı.

ŞUTSO’nun 2018-2023 dönemi yol haritasının zeminini oluşturacak stratejik planı hazırlık çalışmaları adımlarından biri olan toplantıya; Vali Yardımcısı Sinan Başak, Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Sıtkı Akyol, Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ramazan Taşaltın, Retör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık, Defterdar Vekili Gülcan Akbıyık, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Kadir Kılıçoğlu, Mehmet Yetim, Yönetim Kurulu Üyeleri Cevahir Asuman Yazmacı, Hüseyin Belit, M.Sait Aydın, Mustafa Direkçi, Selçuk Karakuş, Ş.Müslüm Korkmaz, Meclis Başkanı Ahmet Altun, Meclis Başkan Yardımcısı Vedat Polat, Meclis Üyeleri, Hamza Tavas, Furkan Yetim Adil Kılıç, Abdurrahman Acı, Necmi Şelli, E.Sabri Akaltun, İ.Halil Şaz, Bakır Kama, Mustafa Zahit, M.Cemil Bayuk, Mehmet Karademir, ŞUTSO Viranşehir Temsilcisi Ömer Yazmacı, ŞUTSO Genel Sekreter Vekili Nihal Dörtkardeş, Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Ş.Müslüm Açıker, Karacadağ Kalkınma Ajansı Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Yunus Çolak, Kent Konseyi Başkanı Erkan Sözen, Ulusal Yazarlar Sanatçılar Araştırmacı-Gazeteciler Derneği Başkanı Sıtkı Aloğlu, SMMMO Başkanı İ.Halil Akman, Lokantacılar ve Tatlıcılar Derneği Başkanı Ahmet Kaçak, Şanlıurfa Müteahhitler Derneği Başkanı Mustafa Önal ile kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri katıldı.

El Ruha Otel’de düzenlenen toplantının açılış konuşmasını ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek yaptı. Başkan Peltek konuşmasında, şunları kaydetti: “Stratejik plan hazırlama sürecinde paydaşlarımız ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası arasında daha etkin iş birliği oluşturmak, odamızın zayıf yönlerini güçlü yönlerini ve eksikliklerini tespit etmek için bu toplantıyı son derece önemli buluyoruz. Bizim bu programa başlarken yaklaşık 2 ay önce bir sloganımız vardı, “Söz Sizde”. Bu toplantıda da bizim ticaretimizin, sanayimizin tarımımızın hangi yönlerini geliştirebiliriz, nasıl daha etkin olabiliriz gibi önerileri siz değerli paydaşlarımızdan bekliyoruz” dedi.

Başkan İ.Halil Peltek’in konuşmasının ardından Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ramazan Taşaltın, Üniversite –Sanayi işbirliğinin önemi, Teknokentin mevcut durumu ve genç nüfus potansiyeli hakkında bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların akabinde İnovasyon Yönetimi Danışmanı Müjgan Çetin, Dış Paydaş Strateji Geliştirme Toplantısıile ilgili detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından çalıştaya geçilerek Şanlıurfa Nasıl Kalkınır, ŞUTSO’dan beklentiniz ve odamız ile yapılabilecek ortak projeler nelerdir? Konularında paydaşlardan görüş ve öneriler alındı.