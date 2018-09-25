Ayhan, Siverek'te Toprağa Verildi

Yoğun Güvenlik Önlemleri Alındı

Konvoya Polis Engeli

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski HDP Milletvekili İbrahim Ayhan, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toprağa verildi.IKBY'de hayatını kaybeden eski HDP Milletvekili İbrahim Ayhan'ın cenazesi, Erbil kentinden Siverek Devlet Hastanesi morguna getirildi. Siverek Devlet Hastanesine gelen HDP Eş Başkanı Sezai Temelli, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, HDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, Ayhan'ın ailesine başsağlığı diledi.Ayhan'ın cenazesi yoğun güvenlik önlemleri altında Siverek Göğsügüzel Mezarlığı'na götürüldü. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, kalabalığın sık sık terör örgütü lehine slogan atması sebebiyle gerginlik yaşandı. Cenaze, Göğsügüzel Mezarlığında toprağa verildi.Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Hakların Demokratik Partisi (HDP) eş başkanları, eş sözcüleri ve siyasetçileri ile demokratik kitle örgütü temsilcilerinin yanı sıra binlerce yurttaşın yer aldığı konvoyun güzergahı boyunca sivil polisler konuşlandırıldı.Yüzlerce polis ve askerin de çevrelediği cenaze konvoyu, çarşı merkezindeki yoğunluk gerekçe gösterilerek polisler tarafından doğrudan Nato Mezarlığı’na yönlendirildi.