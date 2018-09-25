Demirkol;Allah Sizden Razı Olsun

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, ilkokul öğrencilerinin temizlik alışkanlığı kazanması amacıyla sıvı sabunu dağıtılmasıyla ilgili çalışma başlattı. İlçe genelindeki 37 bin öğrenciye dağıtılmak üzere okullara sıvı sabunlar teslim edilirken, öğrencilerle bir araya gelen Başkan Demirkol, “Haliliye’deki tüm ilkokul öğrencilerine sıvı sabunlarından ayrı bir şekilde dağıtıyoruz” dedi.

Başkan Fevzi Demirkol, ilkokul öğrencilerinin temizlik alışkanlığı kazanması amacıyla sıvı sabun dağıtılmasıyla ilgili çalışma başlattı. Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan öğrenci sayılarına göre temin edilen 37 bin sıvı sabun, ilçe genelindeki tüm ilkokul öğrencilerine dağıtıldı.

Başkan Fevzi Demirkol da, Başkan Yardımcısı Mehmet Selim Polatkan ile birlikte Halide Nusret Zorlutuna İlkokulunda, düzenlenen dağıtım törenine katıldı. Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural ve Okul Müdürü Recep Demirel tarafından karşılanan Başkan Demirkol, minik öğrencilerle bir araya geldi. Temizlik alışkanlığının kazanımı için sıvı sabun dağıttıklarını belirten Başkan Demirkol, konuşmasında şunları söyledi:

“Her sabah kalktığınızda, okulda ihtiyaç duyduğunuz da ellerinizi yıkamanız için sizlere sıvı sabun getirdik. Bu sabunlarla ellerinizi tertemiz yapacaksınız. Haliliye’deki tüm ilkokul öğrencilerine sıvı sabunlarından ayrı bir şekilde dağıtıyoruz. Sizler de, tertemiz ellerinizle, tertemiz defterinizi, tertemiz kitaplarınızı elinize alacaksınız. Allah sizden razı olsun.”

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural da, Başkan Fevzi Demirkol’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ettiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından öğrencilere, sıvı sabunları taktim edildi.