Kılıçlar Çekildi, Cafer Yine İddialarda Bulundu

Eski Meclis Üyesi Mehmet Cafer, sosyal medya hesabı üzerinden Eyyübiye Belediyesi'ne yönelik "Eyyübiye Belediyesi ile ilgili herkesim aynı fikirde. Vali, başsavcı, hakim, müftü,emniyet müdürü, bürokrat, müdür, hoca, işçi, memur, esnaf, siyasetçi, zengin, fakir. Hasılı Urfa’da yaşayan herkes Eyyübiye Belediyesi’nde yolsuzluklar, usulsüzlükler had safhada doğru ve düzgün bir işlem yapılmadığı ortak kanaat.! Sağır sultanın duydu ama AKP genel merkezi duymuyor ve işlem yapmıyor.!" İfadelerini kullanmıştı.Mehmet Cafer’in yaptığı bu açıklamalardan sonra Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet ekinci sosyal medya hesabından yayınladığı yazıda gündeme gelen iddialar hakkında sorumlu olan kişilere adalet önünde cevap vereceğini açıklamıştı.Ekinci’nin bu açıklamasından sonra sosyal medya hesabında iddialarına devam eden Cafer şunları dile getirdi;“Eyyübiye Belediyesi’nde TALAN. Başkan’ın kardeşi Yeşilalan Park’ın yarısını caddeye bakan tarafına şu an inşaat yapıyor.! Eyyübiye Belediyesi’ndeki yolsuzluk ve usulsüzlükleri dünya alem biliyor sağır sultan duydu ama İçişleri Bakanlığı ve AKP Genel Merkezi hiçbir işlem tahkikat yapmıyor.?”Eski Meclis Üyesi Mehmet Cafer’in yaptığı bu son açıklama başını ağrıtacak gibi duruyor.