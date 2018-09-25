Büyükşehir'in Eğitim Desteği Sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, okulların açılmasıyla birlikte her öğretim yılı döneminde yaptığı kırtasiye yardımlarına bu yıl da devam ediyor.

Kırtasiye malzemesinin bulunduğu setleri Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi dağıttı.Eğitime her alanda destek veren Büyükşehir Belediyesi, 2018 - 2019 eğitim öğretim yılında da öğrencilere kırtasiye malzemesi setlerini dağıtmayı unutmadı.

Bu kapsamda Başkan Nihat Çiftçi, Eyyübiye İlçesinde bulunan Dr. Cavit Özyeğin Anaokulu ve Ortaokulu, Bilim Anaokulu ve Ortaokulundaki yarınların teminatı olan çocuklara kırtasiye malzemelerini dağıtarak çocuklarla sohbet etti. Çocuklara eğitimin önemini anlatan Başkan Çiftçi, çocuklarla fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.