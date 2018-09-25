Siverekli Fırıncılar Ekmek Değil Sanat Yapıyor

Şehir Dışından da Talep Çok

Birçok yemeğinin meşhur olduğu Siverek en çok ekmeği ile anılıyor. Siverekli fırıncılar da çok sevilen bu lezzeti sanata dönüştürmüş durumda.Ekmeğe tırnak ile şekil veren fırıncılar pişen ve sanat eserini andıran şekillerin verildiği ekmeği fırınların vitrininde sergiliyorlar.Gelenlerin hayranlıkla baktığı Siverek Ekmeği şehir dışından gelip ilk defa tadanların da favori yiyeceği haline gelmiş durumda. Özellikle Siverek'te bulunan yakınlarında şehir dışına ekmek siparişi verenlerin sayısının oldukça fazla olduğunu dile getiren Siverekli fırıncılar, “Yaptığımız ekmekten tüm halkıız memnun. Yiyen bir daha yemek istiyor. İlk defa deneyenler ekmek değil pasta diyorlar. Şehir dışına göndermek için fazla sayıda ekmek alan müşterilerimiz de çok. Ekmekeğe olan bu ilgi bizleri de memnun ediyor.” Yorumunda bulundu.