Urfa’da Akıl Almaz Hırsızlık, Boru Hattına Vana Takıp Petrol Çaldılar

Özel Düzenekle Boru hattını Deldiler

Ekipler Çalışma Başlattı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen olayda kimliği belirlenemeyen kişiler, BOTAŞ'a ait boru hattına vana takarak hırsızlık yaptıkları iddia edildi.Jandarma ekiplerinin devriye gezdiği sırada fark edilen kişiler, ekipleri görür görmez hırsızlık yaptıkları aletleri ve arabalarını bırakarak olay yerinden kaçtılar.Ediz Mahallesi yakınlarından geçen BOTAŞ boru hattının olduğu yerde inceleme yapan jandarma ekipleriolay yerinde yaptığı incelemelerde şüphelilerin, boru hattını özel düzenekle delerek taktıkları vanayla petrol hırsızlığı yapmaya çalıştıklarını belirledi.Jandarma Ekipleri, olay yerinde bırakılan 63 PD 112 plakalı kamyon ve özel düzeneği incelemek üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü.Olayın ardından borunun üstü toprakla kapatıldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.