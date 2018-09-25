Göbeklitepe Brüksel'de Tanıtılacak

Türk Araştırma Geliştirme Brüksel Ofisi (TURBO) Direktörü Bülent Bilgiç ve Anadolu Halk Mutfağı Derneği Başkanı Adnan Şahin, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

TURBO Direktörü Bülent Bilgiç ve Anadolu Halk Mutfağı Derneği Başkanı Adnan Şahin'i, Başkan İ.Halil Peltek ile Yönetim Kurulu Üyesi Cevahir Asuman Yazmacı karşıladı. Gerçekleşen ziyarette, TURBO tarafından organize edilen 03 - 06 Kasım 2018 tarihleri arasında Belçika'nın Başkenti Brüksel'de gerçekletirilecek olan Göbeklitepe teması üzerine kurulu yıllık büyük faaliyetinin detayları paylaşıldı.

Sohbet ortamında gerçekleşen ziyaret, yaklaşık yarım saat sürdü.