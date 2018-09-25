Ekinci, Yolsuzluk İddiaları İçin Adım Attı

Yolsuzluk had Safhada

Hukuki İşlem Başlatacak

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci avukatı aracılığı yaptığı duyuruda kendilerini "Yolsuzluk" ile suçlayan eski meclis üyesi hakkında davacı olacağını bildirdi.Eski Meclis Üyesi Mehmet Cafer, sosyal medya hesabı üzerinden Eyyübiye Belediyesi'ne yönelik "Eyyübiye Belediyesi ile ilgili herkesim aynı fikirde. Vali, başsavcı, hakim, müftü,emniyet müdürü, bürokrat, müdür, hoca, işçi, memur, esnaf, siyasetçi, zengin, fakir. Hasılı Urfa’da yaşayan herkes Eyyübiye Belediyesi’nde yolsuzluklar, usulsüzlükler had safhada doğru ve düzgün bir işlem yapılmadığı ortak kanaat.! Sağır sultanın duydu ama AKP genel merkezi duymuyor ve işlem yapmıyor.!" İfadelerini kullanmıştı.Bunun üzerine açıklamada bulunan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ortaya atılan yolsuzluk iddiaları ile ilgili hukuki işlem başlatacağını açıkladı.