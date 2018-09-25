Ekinci, Yolsuzluk İddiaları İçin Adım Attı

Yolsuzluk had SafhadaEski Meclis Üyesi Mehmet Cafer, sosyal medya hesabı üzerinden Eyyübiye Belediyesi'ne yönelik "Eyyübiye Belediyesi ile ilgili herkesim aynı fikirde. Vali, başsavcı, hakim, müftü,
emniyet müdürü, bürokrat, müdür, hoca, işçi, memur, esnaf, siyasetçi, zengin, fakir. Hasılı Urfa’da yaşayan herkes Eyyübiye Belediyesi’nde yolsuzluklar, usulsüzlükler had safhada doğru ve düzgün bir işlem yapılmadığı ortak kanaat.! Sağır sultanın duydu ama AKP genel merkezi duymuyor ve işlem yapmıyor.!" İfadelerini kullanmıştı.
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