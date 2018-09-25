Halk Topçu Meydanı İsmini Geri istiyor

Rabia Adına ve Temsil Ettiği Değere Karşı Değiliz

Urfa’nın Kurtuluşunu simgeleyen ve bütün Urfa’nın Topçu Meydanı olarak bildiği alanın ismi yapılan düzenlemeden sonra Rabia Meydanı olarak değiştirilmişti.Son dönemlerde de Google Haritalarda Suriye Meydanı olarak geçmesinden sonra Rabia Meydanı olarak değiştirilen ismin tekrar Topçu Meydanı olarak değiştirilmesi için kolları sıvadı.Urfa Çalışma Grubu konu ile ilgili gönderdiği yazıda şunlardan bahsetti; “Rabia adına ve temsil ettiği değerlere karşı olmamakla beraber, Rabia adının yeni yapılacak ve isim karışıklığına neden olmayacak başka bir meydana/alana verilmesini daha doğru bulmaktayız.”İşte O Yazı;Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin Urfa Çalışma Grubu’nun bu talebine ne cevap vereceği merak konusu haline geldi.