Araba Alacaklara Güzel Haber, İndirim Geldi

EN UCUZ OTOMOBİLDE 3 BİN 127 LİRA

ORTA HALLİDE 8 BİN 100 LİRA

PAHALIDA FİYAT DAHA FAZLA AZALDI





Fiyatı 250 bin liranın üstündeki otomobillerde ise ÖTV matrahı düşüş ile sağlanacak fayda 13 bin 5070 lira ve üstünde olacak. Oran olarak değişmese de baz fiyatı yükseldikçe indirim miktarı da fazla olacak. Şu anda piyasada 284 bin 970 liraya satılan otomobil ÖTV indirimi ile birlikte 271 bin 400 liraya satılmaya başlanacak. Otomobilin ÖTV tutarı 126.500 liradan 115 bine gerileyecek. Çünkü şimdiye kadar yüzde 110 ÖTV'si olan otomobilin vergisi yeni düzenleme ile yüzde 100'e inecek.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ÖTV oranları için taban olarak alınan matrahlar indirildi. Böylece en ucuz otomobillerde ÖTV ve dolayısıyla fiyat 3 bin 127 lira düştü. Orta halli otomobillerde fark 9 bin 558 liraya pahalı otomobillerde ise oran olarak aynı kalsa bile otomobil fiyatındaki düşüş miktar olarak 13 bin 570 liraya kadar çıkıyor. Şimdiye kadar en düşük oran olan yüzde 45 ile baz fiyatı 46 bin liranın altındaki araçlar vergilenirken yeni durumda baz fiyat 70 bine çıktı.Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, Döviz kurundaki artış otomobil pazarını vurunca Özel Tüketim Vergisi ( ÖTV) oranlarına esas matrah indirilerek vergi oranları düşürüldü ve otomobil piyasasının canlanması hedeflendi.Vergi oranları ise olduğu gibi kaldı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılan değişiklikle şimdiye kadar en düşük ÖTV oranı olan yüzde 45 oranı sahip araçların baz fiyatı 46 bin liradan 70 bin liraya çıkarıldı. Böylece şimdiye kadar baz fiyatı 69 bin lira olan otomobiller yüzde 50 yerine yüzde 45 ÖTV oranına sahip olacak. Otomobillerin nihai satış fiyatları ÖTV üzerinden KDV'de alındığı için KDV miktarı da azalacağı için daha fazla olacak.Baz fiyatı 69 bin lira olan otomobillerde vergi 4 bin 71 lira inecek. Otomobilin nihai satış fiyatı da 122 bin 130 lira yerine 118 bin 59 liraya inecek. Tabii ki baz fiyatı 46 bin ile 70 bin lira arasında olan tüm otomobillerde ÖTV oranı yüzde 50 yerine 45 olacak ve baz fiyata göre yüzde 5 daha az vergi ödenecek.Şu anda piyasada satılan en ucuz otomobillerden birisi olan ve 93 bin 810 liraya satılan otomobilin ÖTV'si yeni düzenleme ile 26 bin 500 liradan 23 bin 859 liraya inecek. Yani vergi 3 bin 127 lira daha az ödenecek. Otomobilin satış fiyatı da bu gelişme sonucunda 90 bin 683 liraya düşmüş olacak.Orta ve üst segmentteki otomobillerde ise ÖTV oranı artışı 10 puan olduğu için artan matrahın altında kalan tutarlarda baz fiyatı olan otomobillerde fiyat düşüşü daha yüksek olacak.Şimdiye kadar ÖTV oranı yüzde 60 olan baz fiyatı 81 bin lira olan araçlarda ÖTV artık yüzde 50 olarak kesilecek. Bu durumda aynı otomobilin ÖTV tutarı 48 bin 600 liradan 40 bin 500 liraya gerileyecek. Vergi 9 bin 558 lira düşünce otomobilin fiyatı da 152 bin 928 yerine 143 bin 370 liraya inmiş olacak.