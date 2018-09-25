Şanlıurfa'da Otomobilin Çarptığı Kadın Öldü

Şanlıurfa'da Karşıdan Karşıya Geçmeye çalışan kadına, otomobil çarptı.Talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, Şanlıurfa-Akçakale yolunda meydana geldi.Alınan bilgiye göre,Urfa-Akçakale yolunun 7. kilometresinde sürücüsü öğrenilemeyen 63 KL 726 plakalı araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Meryem Kurtboğa'ya (26) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç kadın olay yerine çağrılan ambulansla, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Hastanede tedavi altına alınan Kurtboğa, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Araç sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.