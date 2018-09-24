Tatlıses'ten Kızdıracak Paylaşım, Sonunda Muradına Erdin!

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli geçtiğimiz aylarda yaklaşık bir yıllık ilişkilerini sonlandırmışlardı. Tatlıses, sosyal medya hesabı üzerinden Yasemin Şefkatli'ye olay bir gönderme yaptı.Yasemin Şefkatli, bir markanın reklam yüzü oldu ancak bu habere eski sevgilisi İdo Tatlıses'ten öyle bir tepki geldi. Yasemin Şefkatli'nin ünlü olma çabası olduğunu paylaştığı gönderide açıkça belli eden İdo, bu şekilde iyi ayrılamadıklarını da belli etmiş oldu. İşte Yasemin Şefkatli'yi kızdıracak o paylaşım..Fotoğrafın altına ise "Ne meraklıymışsın arkadaş bu işe, ne yaptın ne ettin sonunda muradına erdin" yazdı. Peki kimdir bu Yasemin Şefkatli? Modellik yapan 1992 yılında dünyaya gelen Yasemin Şefkatli İstanbul doğumlu. Yaşantısını İstanbul Beşiktaş’ta sürdürüyor.2017 yılının Ağustos ayında İdo Tatlıses'le bir ilişkiye başaladılar ancak geçtiğimiz haziran ayında bu ilişki noktalandı. İstek Özel Semiha Şakir Lisesi mezunu. Yasemin Şefkatli modellik yapmakta.