İş Arayanlar Dikkat, Binlerce Kişi Alınacak

MEB GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURULARI

İŞKUR TYP ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIYOR?

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ortaklığında istihdam başvuruları başladı. İŞKUR Toplum Yararına Program personel alımı yapılacak. Geçtiğimiz günlerde üç bakanlık arasında imzalanan ortak protokol kapsamında istihdamı sağlamak amacıyla personel alımları yapılacağı duyurulmuştu. Bu doğrultuda MEB güvenlik ve temizlik görevlisi alımı gerçekleştiriliyor. İşte İŞKUR TYP MEB personel alımları hakkında merak edilenlerMEB TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURULARIMilli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda çalışacak "MEB bakım onarım ve temizlik" personeli alımı için başvurular başladı. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ortak imzalanan protokolde personel alımları konusunda bir çalışma yapılmış ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yakın bir zamanda personel alımlarının başlayacağını duyurmuştu.MEB bakım onarım ve temizlik personel ilanına başvuru yapmak için İŞKUR tarafından ele alınan şartları taşımak gerekiyor.Yine MEB bünyesinde okullara çalışacak olan "MEB Güvenlik" personeli alımı için başvurular belirli illerde başladı. Söz konusu "MEB Güvenlik" personeli ilanına başvuru yapmak için de İŞKUR tarafından belirlenen şartları taşımak gerekiyor.https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspxLinke tıkladıktan sonra karşınıza çıkan sayfada yer alan "TYP Numarası" kısmına tıklayıp daha sonra ARA butonuna tıklayın. Bunu yaptığınız taktirde karşınızda açık ilanları göreceksiniz.-Kuruma kayıtlı işsiz olmak ve güvenlik görevlisi olarak iş arayan statüsünde olmak (Güvenlik görevlisi ilanı için)-18 yaşını tamamlamış olmak-Emekli ve malul aylığı almıyor olmak-Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)