Alt Yapı Malzemeleri Yine Haliliye'den

Her sezon olduğu gibi bu sezondada 8 kategoriden oluşan alt yapı malzeme ve ihtiyaçlarını karşılayan Haliliye Belediye başkanı Fevzi Demirkol, Şanlıurfaspor alt yapı tesislerine gelerek malzemeleri teslim etti.



Başkan Demirkol'u Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, yönetim kurulu üyesi Halil İbrahim Haktankaçmaz ve Şanlıurfaspor Alt yapılar sorumlusu İhsan Karabulut karşıladı.

Şanlıurfaspor'un her daim yanında olduğunu ve olacağını ifade eden Demirkol, Şanlıurfaspor kulübünün kendileri için çok önemli olduğunu ve detseklerinin devam edeceğini söyledi.

Başkan Demirkol'a sevgi gösterisinde bulunan alt yapı sporcularıda kendisine teşekkür ettiler.



Şanlıurfaspor Kulüp başkanı Emin Yetim'de "Şanlıurfaspor için ne zaman bir ihtiyacımız olsa koşa koşa gelen ve yardımda bulunan sayın Fevzi Demirko'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Alt yapı malzeme dağıtımı sonrası A Takım antrenmanını izleyen Demirkol, Teknik Direktör Kemal Kılıç ve futbolcularla bir süre sohbet etti.

Takıma başarılar dileyen Demirkol, A Takım içinde destekte bulunacağını söyledi.

