Harran Üniversitesinde Uluslararası İslam Dünyası Sağlık Turizmi Konferansı Yapıldı

Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Şanlıurfa Sağlık İl Müdürlüğü organizasyonu ile gerçekleştirilen “Uluslararası İslam Dünyası Sağlık Turizmi Konseyi” (MEDTİS 2018) konulu konferans, Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Konferans Salonunda yapıldı.Türkiye Sağlık Turizmi Federasyonu (TÜRSAF ) Genel Sekreteri Ahmet Girgin ile Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitimi Derneği (UASTED) Başkanı ve aynı zamanda MEDTİS 2018 Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Kanpolat, MEDTİS2018 Organizasyonu hakkında bilgi verdiği konferansa, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Himmet Durgut, Ecz. Şevket Hamevioğlu, Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Turizm İşletmeciliği Program Başkanı Dr. Öğr.Üyesi Hüseyin Eriş, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. M. Akif Altay başta olmak üzere çok sayıda kamu ve özel hastane yöneticileri ile özel sektör temsilcileri katıldı. Konferansta ayrıca Gaziantep ve Diyarbakır’dan kamu ve özel hastane temsilcileri de yer aldı.Konferansın açılış konuşmasını yapan Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Himmet Durgut, sağlık turizminin son yıllarda dünya genelinde hızla geliştiğini, ülkemizde de bu alanda ciddi çalışmalar yapıldığını, Şanlıurfa’nın da Sağlık turizmi alanında üzerine düşen görevi yapacağını ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Türkiye’nin sağlık turizminde 2023 yılı gelir hedefi olarak belirlenen 20 milyar dolarlık hedefi yakalamak için tüm ülkenin var gücüyle çalışması gerektiğini belirtti. Sağlık turizmi konusunda Şanlıurfa’daki tüm kamu ve özel sağlık kurumları arasında ortak bir koordinasyonun sağlamanın önemine değindi.Daha sonra kürsüye gelen MEDTİS 2018 Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Kanpolat, Sağlık Turizmi, Sağlık Turizminde STK’ların önemi, Şanlıurfa’nın sağlık turizminde neden önemli bir il olduğu ve burada yapılacak çalışmaların desteklenmesi gerektiğihakkında detaylı bilgiler verdi.