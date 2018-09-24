Eski Bakan Çelik;Hukuk Önünde Hesaplaşacağız

Eski bakan Faruk Çelik, Artvin ziyareti sırasında adının AK Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçmesini değerlendirmiş, "Partimiz yerel seçimlerde herhangi bir görev verirse bu partinin bir ferdi olarak bu görevlerden kaçmayız" demişti. Çelik, açıklamalarının haberleştirilmesinden sonra sosyal medyada hakkında yapılan yorumlara sert tepki gösterdi. Maksatlı, organizeli yorumlarla hakaret ve iftiralarla algı operasyonu yapıldığını ifade eden Çelik, "Hodri meydan dedik. Açık çağrımdır. Eski yeni valiler, belediye başkanları , kamu görevlileri kimin elinde şahsımın herhangi bir çıkar amaçlı bir talebim olmuşsa çıkıp açıklasınlar" dedi.

"Faruk Çelik'ten kamuoyuna duyuru" başlığıyla bildirilen açıklama aynen şöyle:

"Artvin'de bir gazetecinin size BBB görevi tevdi edilirse... Ne yaparsınız sorusuna "Bugüne kadar hiçbir göreve talip olmadım verilen görevleri yaptım. Görev tevdi edilirse kaçmayız dedim."

Siz bu haberi sitenizde yayınladınız eyvallah...

Ancak bunu sponsorlu (para ödeyerek) yaptırdınız yaklaşık bir haftadır maksatlı, organizeli yorumlarla hakaret ve iftiralarla algı operasyonu yaptınız. Kime kaç kuruşa piyonluk yaptığınız ortaya çıkacak... Hukuk önünde hesaplaşacağız.

6 yıldır partim zarar görmesin diye susmayı tercih ettiğim, sabır gösterdiğim bu mesnetsiz iddialara karşı bu geceden itibaren hodri meydan diyorum. Kimin eteğinde ne taşı varsa döksün.

Kim hırsızsa çıksın

Kim imar peşkeşi yaptıysa çıksın

Kim iftiracıysa çıksın

Kimler piyonsa çıksın

Hesap veremeyenler ortaya çıksın

Kimse kimsenin arkadına saklanmasın...

Not: hodri meydan dedik. Açık çağrımdır. Eski yeni valiler, belediye başkanları , kamu görevlileri kimin elinde şahsımın herhangi bir çıkar amaçlı bir talebim olmuşsa çıkıp açıklasınlar

2- Herkesi kurulacak serbest kürsüye davet ediyorum.binlerce Bursalının önünde siyasette görev alan herkes hesap versin."