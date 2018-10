Urfa Eski Milletvekilinin Cenazesinde Konuştu;Kürt Halkı Seni Asla Unutmayacak

Türk: Kürt halkı geleceği ve özgürlüğü için bedel ödeyenleri unutmaz

"AYHAN, HALKIMIZIN BARIŞ VE DEMOKRASİNİN NEFERLERİNDEN BİRİYDİ"

"HER BİRİMİZ BİRER İBRAHİM AYHAN OLACAĞIZ"

Geçtiğimiz günlerde Kürdistan Bölgesel Yönetiminde hayatını kaybeden HDP eski milletvekili İbrahim Ayhan’ın cenazesi bugün tüm engellemelere rağmen kitlesel bir katılımla uğurlandı. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Parti Sözcüsü Saruhan Oluç ve Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ile milletvekillerinin de hazır bulunduğu Siverek Nato Mezarlığında yapılan törende Ahmet Türk ve Pervin Buldan birer konuşma yaptı. Ayhan’ın mücadelesini sürdürme kararlılığını dile getiren Türk ve Buldan şunları söyledi:Biz bugün, İbrahim Ayhan’ın yoldaşları arkadaşları olarak, bu değerli ve devrimci kardeşimizi kutsal topraklarda son yolculuğuna uğurluyoruz. Fakat biz biliyoruz ki, Kürt halkının geleceği ve özgürlüğü için, çok değerli, çok önemli ve onurlu bir çalışma yürüttü. Biz diyoruz ki İbrahim arkadaş emeğin, katkıların ve ödediğin bedeller için teşekkürlerimizi sana iletiyoruz. İyi bilesin ki, Kürt halkı, kendi geleceği, demokrasi ve özgürlüğü için çalışanları, emek verenleri asla unutmayacaktır.Pervin Buldan: İbrahim yoldaşımızın sevgili arkadaşları, öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet etsin, Allah hepimize sabır versin. İbrahim yoldaşımız, Kürt halkına uygulanan bütün zulümleri gördü. İbrahim yoldaşımız cezaevlerini gördü ama en sonunda sürgünde yaşamını yitirdi. Kürt halkına reva görülen her türlü zulme tanıklık etti, her türlü zulmün karşısında mücadele etti. İbrahim yoldaşımız, barış ve demokrasi mücadelesinin büyük bir neferiydi. Ancak bu sistemin bu devletin Kürt halkına ve bu ülkedeki hak ve adalet arayışında olanlara reva gördüğü zulümden İbrahim yoldaş da kendi nasibini aldı. Büyük bir bedeldir. İbrahim yoldaşın ödediği bedel, Kürt halkının ödediği bedellerden sadece bir tanesidir.İbrahim Ayhan, özgürlük, demokrasi, barış ve emek alanında büyük bir mücadele verdi. Ancak bu sistem ona bu ülkede yaşamayı reva görmedi. Bu ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Sağlık sorunlarından dolayı bu ülkede tedavi bile olmadı. Kendi topraklarına, güneye Kürdistan Bölgesine gitti. Ve yaşamının geri kalan kısmını orada sürdürmek istedi. Ancak yolda Azrail ne yazık ki onu bizden aldı. Acımız çok büyük, çok derin, kıymetli bir mücadele arkadaşımızı, değerli bir yoldaşımızı kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Kürt halkının başı sağ olsun. Her birimiz birer İbrahim Ayhan olacağız. Onun bize bıraktığı mirası biz yürüteceğiz. Sevgili İbrahim Ayhan, gözün arkada kalmasın, yoldaşların senin bıraktığın mirasa sahip çıkacak. Onun için bugün buradayız. Seni en iyi şekilde uğurlamaya çalışacağız. Ruhun şad olsun, Allah rahmet etsin diyorum