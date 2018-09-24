Bakan Müjdeyi Verdi,Yüzde 15'e Varan İndirim…

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli bugün gübre fiyatlarına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, tarımın en önemli girdisinin gübre olduğunu vurgulayan Bakan Dr. Pakdemirli "Çiftçimiz, tarlasına yeterli miktarda gübre atamazsa, hasatta yeterli verimi alamaz. Son zamanlarda dünyadaki ekonomik dalgalanmalar, kur üzerinden ekonomimize yapılan finansal saldırılar ve çiftçimizin ekmeğine göz diken maksatlı kesimlerin bu durumu fırsata çevirme çabaları sonucu kimyevi gübre fiyatlarında artış yaşandı. Bu fiyat artışlarının, bir kısmı maliyet artışından kaynaklanıyorken, bir diğer kısmı da kasıtlı ve spekülatif sebeplere dayanmaktadır." dedi.

Bugün çiftçilere güzel bir haber vermek istediğini ifade eden Dr. Bekir Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçi kardeşlerimize açıkladığı gibi Tarım Kredi Kooperatifleri üreticimizin girdilerini kolaylaştıracak, Toprak Mahsulleri Ofisimiz de üreticimizin elde ettiği ürünlere alım garantisi verecek. Böylece, Bakanlık ve çiftçimizin üretimin her aşamasında birlikte hareket ettiği, koordineli çalıştığı, bir sistem hayata geçecektir. Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan "Çiftçimize sahip çıkacağız ve çiftçimizi asla ezdirmeyeceğiz" demişti. Bizler de bugün, tam olarak bunu yapıyor ve Bakanlık olarak Tarım Kredi Kooperatiflerimizle yaptığımız çalışmalar sonucunda, çiftçimize güzel bir haber vermek istiyoruz."

Ardından müjdeli haberi kamuoyuyla paylaşan Bakan Dr. Pakdemirli, "Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi, Tarım Kredi Kooperatiflerimiz en önemli tarımsal girdilerden birisi olan kimyevi gübre fiyatlarında gübre cinslerine göre değişmekle beraber yüzde 15'lere varan bir indirim sağlayacak. Örneğin; Dap Gübresinin tonu, 3.250 liradan

2.900 liraya düşürülmüştür. Yapılan indirimin piyasaya yansımasıyla beraber tüm sektörün de benzer hassasiyeti göstermesini bekliyoruz. Bunun yanı sıra, gübre fiyatlarında, aşırı artış yapan firmaları da yakın takibe aldık." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli uzun yıllardır artmayan buğday ve arpa prim desteklerini de artıracaklarını belirterek "Arpa ve buğdayda 5 kuruş olan prim desteğini, yüzde 100 arttırarak önümüzdeki yıl 10 kuruş olarak ödeyeceğiz. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) üzerinden, çiftçimizin önümüzdeki hasat döneminde hiçbir şekilde mağdur edilmesine izin vermeyeceğiz. Arpa ve buğday üreticisinin alın teri ürünlerini, dünya fiyatları üzerinden alacağız. Bu konuda, çiftçimizin herhangi bir endişesi olmasın. Toprak Mahsulleri Ofisi, piyasaların ihtiyacı olan arpa ve buğday arzına devam etmektedir. Stokları yeterlidir ve takviye edilmektedir. Ayrıca TMO'nun buğday fiyat uygulamasına ekmek fiyatlarını belirlerken, uyum gösteren başta belediyelerimize, fırıncılarımıza ve market zincirlerine teşekkür ediyorum. Gübrede indirim yaparak bu milli duruşu sergileyen Tarım Kredi Kooperatifi'ne de teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle çiftçilerimize bol ve bereketli kazançlar diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.