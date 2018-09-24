Urfa'da, 60 Öğrenciye Cankurtaran Kursu Ve Yüzme Kursu Verildi

İl Emniyet Müdürlüğünden Yapılan Açıklamada;
İlimiz genelinde bulunan çok miktarda sulama kanalı ve gölette her yıl boğulma vakaları yaşanmaktadır. Serinlemek veya yüzmek amaçlı girilen sulama kanalı ve göletlerde hayatını kaybetme oranı bakımından ilimiz Türkiye genelinde 2.sırada yer almaktadır. İlimiz genelinde bu şekilde meydana gelen boğulma vakalarını minimize edebilmek ve bu konuda hem çocukların hem de ailelerin bilinçlenmesini sağlamak amacı ile TEDBİR AL, CAN KURTAR isimli proje hazırlanmıştır.
Proje kapsamında lise ve ortaokul seviyesinde 30 öğrenciye Yüzme Kursu düzenlenerek lisanslı sporcu yetiştirilmiş ve yine proje kapsamında 18- 24 yaş arası lise mezunu 30 öğrenciye Cankurtaranlık eğitimi verilerek meslek sahibi olmayan gençlerimiz meslek edindirme kursuna dahil edilerek iş gücü piyasasına kazandırılmıştır.
Proje boyunca Cankurtaranlık eğitimine katılan 30 öğrenci ve aileleri ikametlerinde ziyaret edilerek projemiz hakkında bilgilendirilmiş, polis halk diyaloğunun güçlenmesi sağlanmıştır.
Sn. İl Emniyet Müdürümüz Veysel Tipioğlu ve Protokolün katılımıyla Polisevinde düzenlenen programla öğrencilere Cankurtaran ve Yüzme Kursu sertifikaları verildi.
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