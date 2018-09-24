Urfa'da, 60 Öğrenciye Cankurtaran Kursu Ve Yüzme Kursu Verildi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile ÇOGEP Kapsamında 60 Öğrenciye Cankurtaran kursu ve Yüzme Kursu verildi.İl Emniyet Müdürlüğünden Yapılan Açıklamada;