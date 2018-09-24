Demirkol;146 Bin Ağacımızı Toprakla Buluşturduk

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, vatandaşların taleplerini birinci ağızdan dinleyen Başkan Fevzi Demirkol, bu kapsamda Veysel Karani Mahallesinde bulunan Selçuk Polat Parkını ziyaret etti. Burada yapımı devam eden yürüyüş yolu çalışmalarını inceleyip, çalışmalara ilişkin bilgiler alan Başkan Demirkol, parkta bulunan vatandaşlar ve çocuklara da sohbet etti.

Ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada yemyeşil Haliliye için çalıştıklarının altını çizen Başkan Demirkol, şunları söyledi:

“Haliliye Belediyesi olarak 2014 yılından bu tarafa vazifemizi anlayan, vazifemizi bilen ve vazifemizin şuurunda bir anlayışıyla çalışıyoruz. Başladığımız günde temiz Haliliye dedik ve şimdi tertemiz Haliliye diyoruz, yeşil Haliliye dedik, şimdi yemyeşil Haliliye diyoruz. Yemyeşil Haliliye noktasında daha önce yapılmış olanlara ilaveten 23 yeni parkımızı ve 180 bin yeşil alanı Haliliye’mize kazandırdık. 146 bin ağacımızı toprakla buluşturduk. Daha önceden yapılmış olan eski parklarımıza spor ve sosyal aktivite alanları için uygun alanlar hazırlıyoruz. Veysel Karani Mahallemizdeki Selçuk Polat Parkımızda, yürüyüş yolları için çalışmalarımız devam ediyor. Bu parkımızda ve diğer parklarımızda da, ıslah, yenileme, tadilat çalışmalarımız devam etmektedir.”

Başkan Demirkol, açıklamalarının ardından parktaki incelemelerini tamamlayıp, bölgeden ayrıldı.