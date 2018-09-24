'Urfa'dan İlham Alıp Tasarladım', Ölümsüzlüğün Sırrı!

Güneştekin’in mitoslarla beslenen düşünce dünyasının yaratıcı ve şiirsel bir görünümünü sunan Ölümsüzlük Odası, Fettah Tamince ve Tersane Istanbul’un katkılarıyla hayata geçti. Göbekli Tepe’de ilk buluntulara ulaşıldığı 2004 yılında sanatçının düşünce olarak geliştirmeye başladığı enstalasyon son bir yılda aralıksız devam eden bir çalışmayla tamamlandı.
Göbekli Tepe’deki kazılarda ortaya çıkan buluntuların gösterdiği anlam dünyası, yapısal ve biçimsel özellikleri sanatçının enstalasyonda düşüncelerini şekillendiren öğeleri oluşturuyor. Güneştekin bu buluntular üzerindeki betimleri belleğindeki mitoslarla ilişkilendirerek yorumluyor. Girift formlarla işlenmiş monolitler en çok bilinen kurucu mitoslardan bazı sahnelere işaret ediyor. Güneştekin bu sahneleri yorumluyor, monolitler üzerinde yer alan rölyeflerdeki hayvan figürlerinin ve bu figürlerin birbiriyle ilişkisinin ortaya çıkardığı anlatının Nuh’un tufan öyküsü ile örtüştüğünü düşünerek enstalasyonu tasarlıyor.
'KOPYA' İDDİASI
Ünlü sanatçı Ahmet Güneştekin'in çalışmalarına dört yıl önce başladığı ve bir yılda tamamladığı Ölümsüzlük Odası'nın Ölümsüzlük Odası'nın İranlı bir sanatçıdan intihal olduğu iddia edildi. sanatatak.com'da yer alan habere göre, İranlı sanatçı Hossein Edalatkhah, “Şimdi bu kadar bariz bir şekilde kopyalanmak beni rahatsız etti.” cevabını verdi.
Sanatçıya sahip çıkan isimlerden biri olan Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç öncekigünkü yazısında şu yorumu yaptı:
''Bizde gençleri, yenileri desteklemek değil, hele sivrileri kösteklemek vardır. Medyada da uzantıları olan bir çete vardır, galeriler ortamında..
Ahmet'i de yok etmek için birleştiler hemen.. "Kopyacılık dahil" atmadık çamur bırakmadılar..
Ama "Güneş" balçıkla sıvanmıyor..
Batman'da bir işçi kampında doğan, kaçakçılıkla ailesini geçindirebilen bir Yezidi babanın 11 çocuğundan en küçüğünü dünya tanıdı..
Ahmet'in hayatı roman olur.. Dizi olur.. Film olur.. Uzatmayacağım. Çünkü bu yazının asıl konusu, "Ölümsüzlük Odası.." Lütfi Kırdar'ın altında, Rumeli Salonları girişinde buluştuk ve hemen orda kurulan standa doğru yürüdük. Daha uzaktan bakarken çarptı beni gördüklerim.. Devasa bir anıt var karşımda...
Ahmet anlattı..
"Göbekli Tepe'ye gittim.
Hani dünyanın ilk yerleşim merkezindeki binlerce yıllık mabet..
Bir halka halinde dizilmiş T şeklinde heykeller.. Ne olabilirdi Göbekli Tepe.. Köklerini mitolojide aradım.. Türk, İslam mitolojisi, Gılgames, Ergenekon ve Nuh Efsaneleri başta.. Hani TRT'ye dizi yaparken adım adım dolaştığım Doğu ve Güneydoğu meselleri de aklımda..
Birden bir fikir doğdu kafamın içinde..
Şekillenmesi dört yıl sürdü.. Dört yıl düşünme faslı yani.. Sonra çalışmaya başladık..
130 arkadaşımla bir sene çalıştık, tamamlamak için.. Dört yılı düşünme, bir yılı yapma, yani beş yılda ortaya çıktı, Ölümsüzlük Odası!." Nedir peki Ölümsüzlük Odası..
Karşılıklı iki yay duvar.. Bu duvarların üzerleri, mozaik gibi işlenmiş. Ortasında devasa bir kafatası.. Bu Nuh.. Ağzından sarkan devasa boynuz da, geminin hayvanlarını temsil ediyor..
Duvarlar baştan aşağı, kafatasları ve boynuzlar..
Çeşitli ifadelerle kafatasları ve yedi çeşit boynuz... Toplam 22 bin parça, nakış gibi işlenmiş.
Kullanılan yedi renk, gök kuşağının yedi rengi. Ölümsüzlük Odası'nın her şeyi 7 üzerine..
724/kultursanat.com - Sabah
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