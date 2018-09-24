'Urfa'dan İlham Alıp Tasarladım', Ölümsüzlüğün Sırrı!

'KOPYA' İDDİASI

Ahmet Güneştekin, 2004 yılında Göbekli Tepe kazılarına yaptığı ziyaretle zihninde oluşan mitosları görsel hale getirdi. Sanatçı, Ölümsüzlük Odası adını verdiği enstalasyonu Marlborough Gallery sponsorluğunda Contemporary Istanbul’da sanatseverlerin beğenisine sundu.Güneştekin’in mitoslarla beslenen düşünce dünyasının yaratıcı ve şiirsel bir görünümünü sunan Ölümsüzlük Odası, Fettah Tamince ve Tersane Istanbul’un katkılarıyla hayata geçti. Göbekli Tepe’de ilk buluntulara ulaşıldığı 2004 yılında sanatçının düşünce olarak geliştirmeye başladığı enstalasyon son bir yılda aralıksız devam eden bir çalışmayla tamamlandı.Göbekli Tepe’deki kazılarda ortaya çıkan buluntuların gösterdiği anlam dünyası, yapısal ve biçimsel özellikleri sanatçının enstalasyonda düşüncelerini şekillendiren öğeleri oluşturuyor. Güneştekin bu buluntular üzerindeki betimleri belleğindeki mitoslarla ilişkilendirerek yorumluyor. Girift formlarla işlenmiş monolitler en çok bilinen kurucu mitoslardan bazı sahnelere işaret ediyor. Güneştekin bu sahneleri yorumluyor, monolitler üzerinde yer alan rölyeflerdeki hayvan figürlerinin ve bu figürlerin birbiriyle ilişkisinin ortaya çıkardığı anlatının Nuh’un tufan öyküsü ile örtüştüğünü düşünerek enstalasyonu tasarlıyor.Ünlü sanatçı Ahmet Güneştekin'in çalışmalarına dört yıl önce başladığı ve bir yılda tamamladığı Ölümsüzlük Odası'nın Ölümsüzlük Odası'nın İranlı bir sanatçıdan intihal olduğu iddia edildi. sanatatak.com'da yer alan habere göre, İranlı sanatçı Hossein Edalatkhah, “Şimdi bu kadar bariz bir şekilde kopyalanmak beni rahatsız etti.” cevabını verdi.Sanatçıya sahip çıkan isimlerden biri olan Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç öncekigünkü yazısında şu yorumu yaptı:724/kultursanat.com - Sabah