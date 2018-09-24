Urfa'da,Şutso Ab Bilgi Merkezi’nden Film Gösterimi Ve Panel Etkinliği

ŞUTSO AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Erol Yüncü tarafından organize edilen etkinlikte, Semih Kaplanoğlu'nun yazıp yönettiği 2017 tarihli Türkiye/Almanya/Fransa/İsveç ortak yapımı "Buğday" filminin gösterimi ve ardından Harran Üniversitesi'nde, öğretim üyelerinin katılımıyla İklim Değişikliği konulu bir panel düzenlenecek. 27 Eylül 2018 Perşembe günü Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü Mühendislik Fakültesi Küçük Amfi’de gerçekleştirilecek etkinliğin programı şöyle;

* 09.30 Kayıt

* 10.00-12.00 Film Gösterimi

* 13.00- 14.00 Ara

* 14.30-16.00 Panel

Programa; Harrran Üniversitesi’nden Doç Dr. Güzel Yılmaz, İstanbul Üniversitesi’nden “Traktörünü Satan Bilge” olarak bilinen Tanfer Dinler, TEMA’ dan Tuğba Ağaçayak, UNDP’ den Dr. Muhyettin Sirer ile davetliler katılacak.