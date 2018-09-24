Urfa İsoduna Destek Vatandaştan Geldi, Çiftçi Ne Diyecek?

Şehirler Arası Otobüslerde Urfa İsodu

Tüm Türkiye’de Reklam Fırsatı

Belediye Otobüslerine Uygulanabilir

Çiftçi Ne Diyecek?

Her yıl eylül ekim aylarını kapsayan 1 haftalık süre içinde gerçekleşen ve Urfa’nın tescilli ürünü olan İsot festivali dün başladı.Yapılan etkinliklere katılan vatandaşlar, isot ve Urfa fıstığı tanıtımı için öneride bulundu.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin İsot Festivali paylaşımına yorum yapan vatandaş, şu öneride bulundu; “Sayın Başkanım farkındalık ve tanıtıma destek amaçlı olarak Urfa’nın şehirler arası otobüslerinde isot, fıstık, pamuk gibi ürünlerin resimleri giydirilse… En azından festival boyunca, nasıl olur?”Vatandaşın bu önerisi Urfa’nın tescilli ürünü olan isotun tanıtımı için büyük önem arz ediyor. Öte yandan En çok Urfa’da yetişmekle beraber Urfa Fıstığı ve pamuk reklamının da yapılması gerektiğini ifade eden vatandaş, şehirler arası otobüslere tanıtım afişleri giydirilerek büyük reklam yapılabileceğini önerdi. böylece Urfa İsot Festivali tanıtımı vesilesiyle isot, fıstık ve pamuğu tüm Türkiye’nin görmesi sağlanır ve ekonomiye daha büyük katkılar sağlanabilir yorumunda bulundu.Tüm zamanlar için geçerli olmasa da İsot Festivali zamanlarında yapılması gereken bu reklam çalışmasının, sadece şeirler arası otobüslerde değil, Urfa Belediye Otobüslerinde de uygulanabileceğini ifade etti.Konu ile ilgili Şanlıurfa Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu haline geldi.