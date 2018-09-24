Çiftçi, Urfa'nın Değerlerini Tanıtmaya Devam Ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından uluslararası hale getirilen Uluslararası İsot Festivali (URFES) başladı. 23 Eylül - 7 Ekim tarihleri ​​arasında haftasonu gecenin geleceği olan 5 günlük programın gerçekleşmesiyle beraber İsot Festivali, Göbeklitepe mevkiindeki Yeşiltaş kırsal mahallesinde 'Tarlada İsot Hasadı' programı ile başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin ev sahipliği geliştirme programı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Peltek, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, Kent Konseyi Başkanı Erkan Sözen, Bakkallar ve Bayiiler Odası Başkanı Mehmet Altun, UYSAD Derneği Başkanı Sıtkı Aloğlu, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve davetliler katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa'nın zenginliğini mirasını platformda tanıtmaya devam ettiklerini söyledi. Başkan Çiftçi, "Geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz festivalimiz onu geçen yıl daha da yoğunlaştırmak." Bu yıl da festivalimizi ilk olarak Tarlada Hasat Programı ile 23 Eylül - 7 Ekim tarihleri ​​arasında farklı etkinliklere, buluşmalar, sergiler ve konserlerle devam etme tüm vatandaşlık davetlerine katılmak büyükşehir olarak şehrimizin alt ve üst yapıtları sıra sosyal yaşama amaçlı projelerimiz ve Şanlıurfa'yı Şanlıurfa yapan değerlerimizin tanıtımına yönelik çalışmalarımız da sürüyor" dedi.

Başkan Çiftçi'nin konuşması yapıldıktan sonra STK çalışmasında birlik ve beraberlik konuşması gerçekleştirildiğini söyledi.

TARLADA İSOTLAR TOPLANDI

Konuşmaların boyu ile tüm davetliler tarlaya geçerek burada isot hasadı gerçekleşdi. Renkli görüntülerin yaşandığı tarlada toplanan isotlar oluşturlara hediye edildi. Festivalin bir sonraki buluşması 5 Ekim Cuma günü gerçekleşecek. Başkan Çiftçi, Hamarat Eller Çarşısında İsot Kahvaltısı ile başlayacak ikinci buluşmaya tüm Şanlıurfa halkını davet etti.