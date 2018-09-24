Birecik'te Kaza, 7 Yaralı

Kafa Kafaya Çarpıştılar

Birecik ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 7 kişi yaralandı.Kaza, Şanlıurfa'nın Birecik İlçesinde, Birecik-Nizip yolunda meydana geldi.Alınan bilgiye göre,Osman T. hakimiyetindeki (06 BV 3799) araç, Cebrail D. hakimiyetindeki (27 EF 363) araç ile kafa kafaya çarpıştı.Meydana gelen kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla,Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza sonrası bir süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların yoldan çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.