Birecik'te Kaza, 7 Yaralı

Kafa Kafaya ÇarpıştılarKaza, Şanlıurfa'nın Birecik İlçesinde, Birecik-Nizip yolunda meydana geldi.Alınan bilgiye göre,Osman T. hakimiyetindeki (06 BV 3799) araç, Cebrail D. hakimiyetindeki (27 EF 363) araç ile kafa kafaya çarpıştı.Meydana gelen kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla,Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası bir süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların yoldan çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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