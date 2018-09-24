Urfalı Vatandaş, Kol ve Bacaklarını Kaybetti, Protez İçin Yardım Bekliyor

Viranşehir İlçesine Bağlı Germen Köyünde Burhan Doğruyol isimli vatandaş elektrik akımına kapılması sonucu 2 kol ve bacağını kaybetti.Protez Kol ve Bacağa İhtiyacı VarKolları ve bacakları olmadığı için ihtiyaçlarını yerine getiremeyen 25 yaşındaki Doğruyol, yürüyebilmek ve günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek için protez kol ve bacağa ihtiyacı var.25 yaşında evli ve 2 çocuk sahibi olan Viranşehirli genç adam, kendisine bakan ailesinin yükünü biraz da hafifletebilmek amacıyla hayırseverlerden yardım bekliyor.Burhan Doğruyol’a konu ile ilgili yardım isteyen hayırseverler, genç adamın abisi olan Kasım Doğruyol’a ulaşabilirler.Kasım Doğruyol İrtibat Numarası: 0546 612 66 81