Urfa'da Şok Ölüm,Annesi Emzirirken....!

Annesi Emziriken,Nefessiz Kaldı

Şanlıurfa'da, akşam saatlerinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.Olayın adresi,Ceylanpınar.Olay,Ceylanpınar ilçesinin Aslanbaba mahallesinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre,3 aylık Behiye Musa'yı emziren Suriyeli annesi Fadime Musa,bir anda çocuğunun nefessiz kaldığını fark etti.Anne Fadime'nin, olayı sağlık ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine gelen ekipler,küçük çocuğu hemen Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Emzirme anında soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen 3 aylık Behiye Musa, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.3 Aylık bebeğin cenazesi, otopsi için otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.