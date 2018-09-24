Urfa'da,Sulama Kanalı Can Aldı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk boğuldu.
Eyyübiye ilçesine bağlı Keserdere Mahallesi'nde 6 yaşındaki Emrullah İlan, sulama kanalı yakınlarında oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Yüzme bilmeyen Emrullah, bir süre çırpındıktan sonra akıntıya kapıldı.
Kurtarılamadı
Çevredekiler tarafından kurtarılmaya çalışılan Emrullah,bir süre sonra akıntıda kayboldu.Küçük çocuğun cesedi,suya düştüğü yere bir kilometre ileride bulundu.
Emrullah'ın cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumua kaldırıldı.
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