Ayhan’ın Cenaze Programı Belli Oldu

HDP’li İbrahim Ayhan için ilk tören bu sabah Erbil’de yapıldı. Cenazenin gece geç saatlerde Urfa'nın Siverek ilçesine ulaşması bekleniyor.Irak'ın başkenti Erbil’de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren HDP eski milletvekili İbrahim Ayhan'ın cenazesi, bugün saat 10.00’da Erbil’de yapılan ilk töreninin ardından doğum yeri olan Urfa’nın Siverek ilçesine getirilecek.

Erbil’deki cenaze töreninin ardından konvoyla Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na getirilecek olan Ayhan'ın cenazesini saat 15.00'te aralarında Eş Genel Başkanlar ile milletvekili ve yöneticilerin de bulunduğu HDP’liler karşılandı. Ardından Ayhan'ın cenaze konvoyu Silopi, Cizre, Nusaybin, Kızıltepe, Viranşehir ilçeleri üzerinden Siverek'e ulaştırılacak.

Gece geç saatlerde Siverek'e ulaşması beklenen cenaze Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak.

İbrahim Ayhan’ın cenazesi Pazartesi günü saat 11.30'da hastaneden alınarak halkın katılımıyla düzenlenecek törenle Siverek NATO Mezarlığı'nda toprağa verilecek.