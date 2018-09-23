Urfalı Babanın Filmi Ne Zaman Vizyona Girecek?

Yapımcılığını Mustafa Uslu ve Nuri Yıldırım’ın, yönetmenliğini ise Hakan Kırvavaç’ın üstlendiği ‘Müslüm’ filmi, usta sanatçı Müslüm Gürses’in gerçek hayat hikayesine odaklanıyor. Merakla beklenen filmden geçtiğimiz haftalarda hem ilk fotoğraflar hem de ilk fragman seyirciyle buluşmuştu. Şimdi ise filmin vizyon tarihi duyuruldu. Gerek konusu gerek iddialı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film, 26 Ekim 2018 tarihinde vizyondaki yerini alacak.Senaryosunu Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi‘nin yazdığı, Müslüm Gürses’i Timuçin Esen’in canlandırdığı filmin oyuncu kadrosunda Esen’in yanı sıra Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Turgut Tunçalp, Taner Ölmez ve Güven Kıraç gibi başarılı isimler yer alıyor.