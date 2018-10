Vali Erin'den, Urfalılara Teşekkür

VALİ ERİN: MUHARREM, BÜYÜK BİR DAVANIN ANLAM BULDUĞU AYDIR

YENER: BİRLİK BERABERLİK İÇİNDE OLMAMIZ LAZIM

TARİF, BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Cumhurbaşkanlığı’nın özel tarifini gönderdiği 5 bin kişilik aşure, Şanlıurfa Valiliği tarafından hazırlanarak, Rabia Meydanında halka ikram edildi.İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Ortaç’ın yaptığı duanın ardından, aşure almak için bekleyen vatandaşlar, güvenlik önlemleri alınarak dağıtım alanına sırayla alındı. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı forsuyla süslenen aşurelerden almak için uzun kuyruklar oluşturdu.Cumhurbaşkanlığı aşure ikramı programına, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, kurum amirleri ve partililer katıldı.Cumhurbaşkanlığı aşure ikramını yaptıktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sıcak havaya rağmen Cumhurbaşkanlığı aşure ikramı programına katılan Şanlıurfalılara teşekkür ederek, tüm Şanlıurfalılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selam ve sevgilerini iletti.Vali Erin, konuşmasında şunları söyledi: Muharrem ayının bizim hayatımızda büyük bir önemi var. Cumhurbaşkanımızın liderliğini ve öncülüğünü yaptığı, aslında büyük bir davanın da anlamını bulduğu aylardan bir tanesi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hepimizin bildiği gibi yeryüzünde devam eden zulme, zorbalığa karşı sesini yükselten, milletinin etrafında kenetlendiği bir lider. Her türlü savaşa, yıkıma, haksızlığa karşı sesini yükseltebilmesi nedeniyle bu millet etrafında kenetlendi. Muharrem ayının onuncu günüde peygamberimizin torunlarına uygulanan, kabul edilemez bir şiddet olayı vardı. Şehit edildikleri tarihtir bu tarih. Zalimin ismi cismi sorulmaz, bu millet her zaman zalimin karşısında oldu. Bugün de Cumhurbaşkanımızın yanında kenetleniyor. Aynı şekilde mazlumun da kimliği sorulmaz, biz mazlumların yanında durduk, mazlumun hissiyatının tercümanı olmaya gayret gösterdik. Milletin Cumhurbaşkanımızı sevmesinin belki de yegâne gerekçesi bu. Bu vesile ile tekrar, Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı, Şanlıurfa adına da hürmetlerimizi, saygılarımızı iletiyorum. Sayın Genel Müdürümüze de buraya kadar geldikleri için şükranlarımı arz ediyor, tüm Şanlıurfalı kardeşlerime de saygılarımızı, sevgilerimizi, muhabbetlerimizi en samimi duygularla iletmeyi borç biliyorum.Şanlıurfa’da gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Aşure İkramına katılan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener ise, tarihi anlamı büyük olan böyle bir günde Peygamberler Şehri Şanlıurfa’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Muharrem ayının, tarihimizde önemli dönemeçlerden birisi olduğunu kaydeden Yener, “Bu milletin özelliklerinden bir tanesi de her zaman zulmün ve zalimin karşısında durmuş olmaktır. İnşallah bu günler bizim birlik ve beraberliğimizi daha da kuvvetlendirir. Dünyada devam etmekte olan zulümleri durdurmak için güçlü olmamız gerekiyor. Bunun için de birlik beraberlik içinde olmamız lazım. Bu tür programlar da bizim birlik ve beraberliğimizi pekiştiren araçlara dönüşüyor. Bu vesile ile bu mübarek şehirde bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Gösterdikleri ev sahipliğinden dolayı başta Sayın Valimize, il yönetimine ve tüm Şanlıurfa halkına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.Cumhurbaşkanlığı tarafından özel tarifi bildirilen ve Şanlıurfa Valiliği tarafından bir yemek firmasına yaptırılan aşure, vatandaşların büyük beğenisini topladı. Yaklaşık 5 bin kişiye ikram edilen aşure için, için; 60 kg dövme buğday, 35 kg nohut, 35 kg fasulye, 3,5 kg kuş üzümü, 30 kg kuru üzüm, 5 kg küçük doğranmış portakal kabuğu, 40 kg doğranmış kayısı, 35 kg iri fındık, 7 kg elma ile yapılmış hoşaf, 35 kg kuru incir, 130 kg nar, 35 kg ceviz, tadı gelene kadar şeker, süsleme için Hindistan cevizi ve tarçın kullanıldı.