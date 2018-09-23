Çiftçi;Şanlıurfa Şaha Kalktı

Programların son gününde Göbeklitepe, Harran ve İsot hasatı gerçekleştiren konuklar TKB’nin Şanlıurfa buluşmalarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan İsot Festivali öncesi isot hasadı programına gelen konuklar tarladan isot topladı.

Burada bir konuşma yapan Tarihi Kentler Birliği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Şanlıurfa mutfağının hammaddesi ana öğesi olan İsot bizler için çok önemli, Güneydoğu Anadolu bölgemizde bu şahit olduğunuz topraklar yıllardır mutfağa zenginlik olarak ürün veriyor. İşte Urfa’daki o ürünlerin tadı bu toprakların içindeki zenginliklerin yansımasıdır. İsot Urfa’mız için evlerimiz için tamda bir kültür öğesidir. Annelerimiz isotu elleri ile parçalar içindekilerini ayrıştırarak evlerin damlarında ve hazırlanmış alanlarda kurutmaya bırakırlar. Kızgın Şanlıurfa sıcakları isotun nemini aldıktan sonra pul biber ve isot salçası haline gelmesi için güzel bir uğraş başlar. Bu her yıl olan bir olaydır. Daha sonra önümüzdeki kış günlerinde gelen misafirlerimize yapılan yemeklerde İsot başrolde yer alır ve yapılan yemeklere lezzet katar. Yine aynı şekilde çiğ köftenin ana maddesini yine İsot teşkil eder. İsot’un sağlık yönünde faydaları var Bu güzel kültürümüz için başlattığımız İsot festivaline bilim insanlarımız katılım sağlayarak isotun faydalarını konferanslarla panellerle konuşulup anlatılacaktır”

“ŞANLIURFA HUZUR ŞEHRİ, HERKESİ ŞANLIURFA’YA DAVET EDİYORUZ”

Anadolu’nun güzelliklerinin farklıklardan geçtiğini belirten Başkan Nihat Çiftçi, “Her coğrafyamız zengindir, 12 bin yıllık bu ülkemiz birçok alanda bize kültürel zenginlik vermiştir. Önemli olan bu kültürlerimizi yaşatmamız ve geleceğe taşımamızdır. Tarihi kentler birliğimiz gerek somut gerekse somut olmayan varlıkları içerisine alarak onu geliştirerek koruma bilinci ekler daha sonrada geleceğe taşıması için gerekli olan her türlü tedbiri alır. Bunu başaran siz değerli Belediye Başkanları arkadaşlarımızsınız Türkiye’mizde büyük bir heyecan var ve bu hepimizi umutlandırıyor. Çünkü geçmişine sahip çıkmayan bir toplum geleceğe doğru bir şeklide yürüyemez. Şanlıurfa’nın kültürünü ve tarihi yerlerini, çarşılarını, evlerini, mimarisini ve yaşam şekillerini görmek istiyorsanız en az Şanlıurfa’da 4 5 günlük bir gezi programı yapmanız gerekmektedir. Şanlıurfa misafirperver bir şehir misafirini ağırlamasını bilir ve baş üstünde tutar, Şanlıurfa huzur şehri resmi rakamlara göre Türkiye’nin en güvenlikli bölgesi, sanki burası güvenli değil gibi algı operasyonları yapıyor. Ama inanıyoruz ki Şanlıurfa şaha kalktı ve bunu ağırlamış olduğu turistlerle bizzat oluşan kötü algıyı üzerinden atacaktır” diye konuştu.

İsot hasadının ardından Harran ziyaretine katılan vatandaşlar Şanlıurfa’nın tarihi yerlerini rehberler eşliğinde tanıma imkânı buldu